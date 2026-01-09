ТСН у соціальних мережах

Зірка "Абатства Даунтон" Мішель Докері народила первістка у 44 роки — ЗМІ

Папараці заскочили артистку під час прогулянки з чоловіком і немовлям.

Валерія Гажала
Мішель Докері

Мішель Докері / © Associated Press

Британська акторка Мішель Докері, яка здобула світову популярність завдяки ролі леді Мері у серіалі «Абатство Даунтон», уперше стала мамою.

Журналісти заскочили 44-річну зірку під час прогулянки разом із чоловіком — продюсером Джаспером Уоллер-Бріджем. Подружжя мало спокійний і щасливий вигляд, а у спеціальному рюкзаку-кенгуру на грудях чоловіка перебував малюк. У цей момент Мішель несла каву. Додатковою «підказкою» для папараці стала наклейка «Дитина в салоні» на автомобілі пари. Про це повідомляють західні медіа, зокрема видання Hello!.

Мішель Докері та її чоловік / © Associated Press

Мішель Докері та її чоловік / © Associated Press

Водночас ані Докері, ані її чоловік офіційно не оголошували про поповнення в родині. Стать і ім’я первістка наразі залишаються невідомими.

Утім, про вагітність акторки стало публічно відомо у вересні минулого року. Тоді Мішель з’явилася на лондонській прем’єрі фільму «Абатство Даунтон: Величний фінал» у ніжній пастельно-блакитній сукні, яка підкреслювала округлий животик. Проте акторка не розкривала ні термінів пологів, ні подробиць майбутнього материнства.

Мішель Докері / © Associated Press

Мішель Докері / © Associated Press

Нагадаємо, Мішель Докері вийшла заміж за Джаспера Уоллер-Бріджа — брата відомої акторки й сценаристки Фібі Уоллер-Брідж. До цього у житті зірки була особиста трагедія: її наречений Джаспер Шарп помер від онкологічного захворювання 2015 року.

