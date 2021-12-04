Зірка "Американського пирога" Дженніфер Кулідж зізналась, що комплексувала через зайву вагу

Артистка ледь через це не відмовилась від знімань у серіалі.

Відома американська комедійна акторка, зірка фільму "Американський пиріг" Дженніфер Кулідж вирішила відверто розповісти про свої комплекси.

Так, знаменитість зізналась, що якийсь час їй не подобалась власна фігура. Дженніфер розповіла виданню People, що під час пандемії набрала зайву вагу. Дженніфер було некомфортно у власному тілі.

Дженніфер Кулідж / Associated Press

Тому, коли їй зателефонував продюсер серіалу "Білий лотос" та запропонував знятися у стрічці, то зірка намагалася відмовитись.

"Я намагалася відмовитися, бо вважала себе надто жирною. Мені хотілося мати особливий вигляд в серіалі... Я не була готова до знімань", - пояснила свою відмову акторка.

На щастя, Дженніфер таки змінила свою думку. Акторка говорить, що "у неї була дуже розумна дівчина, яка переконала її знятися у стрічці".

Дженніфер Кулідж / Associated Press

Зазначимо, знаменитість також зіграє роль в другому сезоні серіалу "Білий лотос".

Нагадаємо, Дженніфер Кулідж – популярна американська акторка. Вона стала відомою завдяки ролі "мами Стіфлера" в серії фільмів "Американський пиріг".

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