Зірка "Американської історії жахів" Емма Робертс виходить заміж за відомого актора

Племінниця Джулії Робертс, популярна американська співачка та акторка Емма Робертс, виходить заміж.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Зірка серіалу "Американська історія жахів" опублікувала радісний знімок зі своїм коханим, актором Коді Джоном. На фото щасливі закохані обіймаються. Тим часом Емма Робертс хизується своєю обручкою.

"Залишу це тут, перші ніж моя мама всім розповість", - підписала знімок артистка.

Емма Робертс із нареченим / Фото: instagram.com/emmaroberts

До слова, у дописі під фото Емма Робертс згадала, як мама вперше показала обличчя її новонародженого сина, тим часом сама акторка ретельно його приховувала від публіки.

Зазначимо, в Емми Робертс доволі насичене особисте життя. 2012 року вона почала зустрічатися з актором Еваном Пітерсом. Стосунки пари нагадували американські гірки. Вони постійно то розходилися, то сходилися. Також актори були зарученими. Від 2019 до 2021 року артистка перебувала у стосунках з актором Гарретом Гедлундом, від якого народила сина. Зі своїм нинішнім нареченим Робертс закрутила роман 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно український співак Позитив повідомив, що вдруге одружився. Обраницею артиста стала танцівниця Юлія Сахневич, з якою він понад три роки перебуває в стосунках.

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