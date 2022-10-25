Зірка "Американської історії жахів" Леслі Джордан загинув у ДТП

Відомий американський актор та комік, зірка серіалу "Американська історія жахів", Леслі Джордан загинув внаслідок ДТП, яка сталася у штаті Каліфорнія, США.

Знаменитості не стало на 68-му році життя. Сумну новину підтвердив представник актора Девід Шауль.

Леслі Джордан / Фото: Associated Press

"Світ безперечно став набагато темнішим без любові та світла Леслі Джордана. Він був не лише мегаталантом і радістю для роботи, але й надав емоційний притулок нації в один із її найважчих часів. Те, чого йому не вистачало в зрості, він компенсував щедрістю і величчю як син, брат, художник, комік, партнер і людина. Знання того, що він залишив світ у розпал свого професійного та особистого життя, – єдина втіха, яку можна отримати сьогодні", - зазначив агент Леслі, пише USA TODAY.

Як повідомив Департамент поліції Лос-Анджелеса, смертельна аварія сталася в Голлівуді о 9:30. Авто, у якому перебував актор, на великій швидкості врізалося у стіну.

Леслі Джордан / Фото: Associated Press

Зазначимо, Леслі Джордан – відомий американський актор. За час своєї акторської кар'єри знаменитість встиг зіграти у понад 40 стрічках. Леслі, зріст якого становив близько 150 см, став популярним завдяки ролям у таких картинах, як "Американська історія жахів" і "Вілл та Грейс".

Нагадаємо, нещодавно помер актор Роббі Колтрейн, який став популярним завдяки ролі Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера. Причиною смерті зірки стала хвороба, з якою він боровся тривалий час.

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