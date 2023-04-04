Зірка "Анатомії Грей" Скорсоне шокувала, як з трьома дітьми мало не згоріла у власному домі

Зірка серіалу "Анатомія Грей", канадійська акторка Катерина Скорсоне поділилася моторошною історією.

Артистка у своєму Instagram розповіла, що декілька місяців тому вщент згорів її будинок. Пожежа почалася пізно ввечері, коли вона саме вкладала доньок спати. Коли знаменитість зрозуміла, що відбувається щось не те, густий дим уже повністю оповив її будинок. У Катерини було лише кілька хвилин, щоб із доньками вибігти на вулицю та врятуватися.

Згорілий будинок Катерини Скорсоне / Фото: instagram.com/caterinascorsone

"Коли я глянула в коридор, ріка густого чорного диму вже наповнювала будинок. Пожежі спалахують дуже швидко. У мене було близько двох хвилин, щоб вивести своїх трьох дітей з дому, і ми втекли, встигнувши лише взутися. Але ми втекли. І за це я буду довіку вдячна", - розповіла Скорсоне.

На жаль, хатніх улюбленців акторка не змогла врятувати, і вони загинули.

Домашній улюбленець Катерини Скорсоне, який не зміг врятуватися / Фото: instagram.com/caterinascorsone

Знаменитість також зазначила, що опублікувала цей допис у фотоблогу, щоб не лише повідомити про пожежу, а й подякувати людям, які відгукнулися та допомогли їй із дітьми.

"Цей допис не про пожежу. Це любовний лист до неймовірних людей, які неймовірно допомогли. Ми дізналися, що єдине, що має значення, — це люди, яких ти любиш", - наголосила Катерина.

Катерина Скорсоне з дітьми / Фото: instagram.com/caterinascorsone

Нагадаємо, Катерина Скорсоне – відома акторка. Вона знялася в багатьох популярних картинах. Успіх акторці принесла роль у серіалі "Анатомія Грей".

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