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Зірка "Бетмена" помістить 21-річного сина до спеціальної установи через рідкісну хворобу
Юнак страждає від серйозного синдрому, який вражає неврологічну систему.
Відомий ірландський актор Колін Фаррелл зробив відверте зізнання про свого 21-річного сина Джеймса Патрика.
Юнак від народження страждає на важке рідкісне генетичне захворювання — синдром Ангельмана. Внаслідок недуги у хлопця спостерігається затримка розвитку, порушення сну та неврологічні розлади. Саме тому Джеймс не може говорити та самостійно харчуватися. У результаті актор з дружиною Кім Борденейв ухвалили рішення віддати сина до установи довгострокового догляду, що дозволить безперервно контролювати його стан.
Таким чином зіркові батьки хочуть допомогти сину облаштувати комфортніші умови для життя, пише Daily Mail. Актор також прагне перестрахуватися на випадок екстрених ситуацій.
"Це складно. І деякі батьки скажуть: "Я хочу сам піклуватися про свою дитину". І я це поважаю. Але найбільше я переживаю за те, що якщо завтра у мене станеться серцевий напад, і, не дай Боже, мати Джеймса потрапить в автокатастрофу і її теж не стане – Джеймс залишиться сам по собі? Ми хочемо, щоб він знайшов місце, де зможе жити повноцінним і щасливим життям, де він буде відчувати зв'язок з іншими", — заявив Фаррелл.
Проте син не буде постійно перебувати в закладі. Колін говорить, що час від часу з дружиною навідуватиме спадкоємця та забиратиме додому.
"Ми хочемо, щоб він знайшов місце, де міг би мати повноцінне та щасливе життя, де він почувався б у своїй тарілці", — пояснив артист.
Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк поскаржився на проблеми з серцем і назвав свій діагноз.