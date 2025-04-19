Зірка "Бетмена" помістить 21-річного сина до спеціальної установи через рідкісну хворобу

Колін Фаррелл і його син / © Associated Press

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Відомий ірландський актор Колін Фаррелл зробив відверте зізнання про свого 21-річного сина Джеймса Патрика.

Юнак від народження страждає на важке рідкісне генетичне захворювання — синдром Ангельмана. Внаслідок недуги у хлопця спостерігається затримка розвитку, порушення сну та неврологічні розлади. Саме тому Джеймс не може говорити та самостійно харчуватися. У результаті актор з дружиною Кім Борденейв ухвалили рішення віддати сина до установи довгострокового догляду, що дозволить безперервно контролювати його стан.

Син Коліна Фаррелла / © instagram.com/kimbordenave

Таким чином зіркові батьки хочуть допомогти сину облаштувати комфортніші умови для життя, пише Daily Mail. Актор також прагне перестрахуватися на випадок екстрених ситуацій.

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"Це складно. І деякі батьки скажуть: "Я хочу сам піклуватися про свою дитину". І я це поважаю. Але найбільше я переживаю за те, що якщо завтра у мене станеться серцевий напад, і, не дай Боже, мати Джеймса потрапить в автокатастрофу і її теж не стане – Джеймс залишиться сам по собі? Ми хочемо, щоб він знайшов місце, де зможе жити повноцінним і щасливим життям, де він буде відчувати зв'язок з іншими", — заявив Фаррелл.

Проте син не буде постійно перебувати в закладі. Колін говорить, що час від часу з дружиною навідуватиме спадкоємця та забиратиме додому.

"Ми хочемо, щоб він знайшов місце, де міг би мати повноцінне та щасливе життя, де він почувався б у своїй тарілці", — пояснив артист.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк поскаржився на проблеми з серцем і назвав свій діагноз.