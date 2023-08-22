Зірка "Беверлі-Гіллз" Торі Спеллінг із синцями та в інвалідному візку нажахала зовнішнім виглядом

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз", американська акторка Торі Спеллінг занедужала та нажахала своїм зовнішнім виглядом.

Зокрема, знаменитість 17 серпня потрапила до лікарні. Про це вона розповідала у своєму Instagram. Спеллінг опублікувала кадр, де лежить під крапельницею. Акторка зазначила, що потрапила до лікарні, однак не стала вдаватися в подробиці та розповідати, що саме з нею сталося.

"Четвертий день тут, і я так сильно сумую за моїми дітками... Вдячна і дуже пишаюся моїми сильними, хоробрими, стійкими та надзвичайно добрими дітьми, які залишаються на позитиві, що б не траплялося на нашому шляху", - ділилася Торі з шанувальниками.

Торі Спеллінг у лікарні / Фото: instagram.com/torispelling

Цей допис знаменитість зробила у фотоблогу у день своєї виписки з лікарні. Папараці TMZ підловили Спеллінг, коли вона покидала клініку. На знімках акторку просто не впізнати. На руках та обличчі зірки були синці, вона не могла самостійно рухатися та пересувалася на інвалідному візку.

Торі Спеллінг / Фото: instagram.com/tmz_tv

Що саме трапилося з акторкою та що вплинуло на її стан здоров'я, наразі невідомо. Однак прихильники переконані, що зірка болісно переживає розрив стосунків з чоловіком, актором Діном МакДермоттом. У середині червня він повідомив, що вони розлучаються після 17 років шлюбу.

Згодом Торі Спеллінг разом із п'ятьма дітьми помітили у будиночку на колесах. Фани припустили, що акторка нині там живе.

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