Зірка "Беверлі-Гіллз" стала жертвою моторошної ДТП: що відомо про сімох дітей, які були в салоні

Торі Спеллінг / © Associated Press

Зірка серіалу «Беверлі-Гіллз 90210» Торі Спеллінг потрапила в аварію на автомобілі разом із дітьми.

Дорожня пригода сталася у каліфорнійському місті Темекула. Це приблизно за дві години їзди від Лос-Анджелеса. Інцидент трапився ввечері 2 квітня. Акторка перебувала за кермом позашляховика, коли сталося зіткнення, про це повідомляє TMZ.

У транспортний засіб, яким керувала акторка, врізався інший автомобіль. За попередніми даними, водій міг перевищити швидкість і проїхати на заборонний сигнал світлофора.

Аварія з Торі Спеллінг / © instagram.com/tmz_tv

Після аварії всіх, хто був у машині, доправили до лікарні. Серед пасажирів — діти, які їхали разом із зіркою. Медики провели обстеження, щоб виключити серйозні ушкодження. Наразі інформації про тяжкі травми немає.

Відомо, що в авто перебувало семеро дітей. Четверо з них — рідні діти акторки, яку глядачі знають за культовим серіалом 90-х. Загалом знаменитість виховує п’ятьох дітей від шлюбу з Діном Макдермоттом.

Важливо зазначити, зірка вже переживала подібну ситуацію раніше. У 2011 році вона також потрапила в аварію разом із дітьми. Тоді причиною стала небезпечна ситуація на дорозі, пов’язана з переслідуванням фотографів.

