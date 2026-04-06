ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Беверлі-Гіллз" стала жертвою моторошної ДТП: що відомо про сімох дітей, які були в салоні

Поїздка, яка мала бути звичайною, обернулася подією, що змусила говорити про неї всю Каліфорнію.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Торі Спеллінг

Торі Спеллінг / © Associated Press

Зірка серіалу «Беверлі-Гіллз 90210» Торі Спеллінг потрапила в аварію на автомобілі разом із дітьми.

Дорожня пригода сталася у каліфорнійському місті Темекула. Це приблизно за дві години їзди від Лос-Анджелеса. Інцидент трапився ввечері 2 квітня. Акторка перебувала за кермом позашляховика, коли сталося зіткнення, про це повідомляє TMZ.

У транспортний засіб, яким керувала акторка, врізався інший автомобіль. За попередніми даними, водій міг перевищити швидкість і проїхати на заборонний сигнал світлофора.

Аварія з Торі Спеллінг / © instagram.com/tmz_tv

Аварія з Торі Спеллінг / © instagram.com/tmz_tv

Після аварії всіх, хто був у машині, доправили до лікарні. Серед пасажирів — діти, які їхали разом із зіркою. Медики провели обстеження, щоб виключити серйозні ушкодження. Наразі інформації про тяжкі травми немає.

Відомо, що в авто перебувало семеро дітей. Четверо з них — рідні діти акторки, яку глядачі знають за культовим серіалом 90-х. Загалом знаменитість виховує п’ятьох дітей від шлюбу з Діном Макдермоттом.

Важливо зазначити, зірка вже переживала подібну ситуацію раніше. У 2011 році вона також потрапила в аварію разом із дітьми. Тоді причиною стала небезпечна ситуація на дорозі, пов’язана з переслідуванням фотографів.

Нагадаємо, нещодавно Джамала розповіла про моторошну ДТП і скандал із винуватицею.

Дата публікації
Кількість переглядів
361
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie