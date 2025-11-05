Зірка "Беверлі-Гіллз" Торі Спеллінг офіційно розлучилась з чоловіком після 17 років шлюбу

Торі Спеллінг та Дін МакДермотт / © Associated Press

Реклама

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Торі Спеллінг та канадійський актор Дін МакДермотт офіційно розлучились після 17 років шлюбу.

Ще 2023 року подружжя оголосило про розрив. І ось минуло два роки, і колишні закохані нарешті владнали всі юридичні моменти. Як пише видання People, актори підписали угоду ще наприкінці жовтня. Документи вже були надіслані до Вищого суду Каліфорнії.

Торі Спеллінг та Дін МакДермотт вказали їхнє розлучення як "беззаперечне". Що стосується причин, то це нібито сталося через "непримиренні розбіжності". У документах вказано, що пара не разом від червня 2023 року.

Реклама

Торі Спеллінг та Дін МакДермотт / © Associated Press

Також колишні закохані владнали питання, що стосуються аліментів, а також опіки над їхніми п'ятьма дітьми. Основною опікункою залишається Спеллінг, МакДермотт матиме право на побачення зі спадкоємцями.

У документах не вказувалось, чи мали актори шлюбний договір. Тим не менш, Торі Спеллінг зазначила, що розподіл їхнього спільного майна ще попереду.

Зазначимо, Торі Спеллінг та Дін МакДермотт перебували в шлюбі від травня 2006 року. За цей час у них народилося п'ятеро дітей – троє синів та дві доньки.

Нагадаємо, торік український ведучий Андрій Бєдняков та його дружина оголосили про розлучення. Нещодавно ж шоумен розкрив свою реакцію на рішення Анастасії Короткої розірвати шлюб.