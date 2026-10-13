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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Зірка "Білявки в законі" шокувала витівкою на борту літака: після приземлення її затримали поліцейські

Представники акторки вже прокоментували інцидент та пояснили її скандальну поведінку.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Сельма Блер

Сельма Блер / © Associated Press

Зірка фільму «Білявка в законі», американська акторка Сельма Блер шокувала витівкою на борту літака.

Так, довкола артистки розгорівся гучний скандал. Видання TMZ повідомляє, що 54-річна Сельма Блер вчинила хаос на борту літака. Акторка нібито намагалась відчинити двері просто в польоті, а коли стюарди спробували її заспокоїти, то вона одного вкусила, а іншого вдарила.

Після приземлення членам екіпажу було викликано карету швидкої допомоги, оскільки були повідомлення про незначні травми — кров з носа та сліди від укусів.

Саму ж Сельму Блер заарештували. Акторку у супроводі правоохоронців доправили до лікарні задля обстеження. Також повідомляється, що під час поїздки в кареті швидкої допомоги артистка напала на поліцейського, неодноразово вдаривши його ногою по голові, а коли вже потрапила до лікарні — то й на медсестру.

Сельма Блер / © Associated Press

Сельма Блер / © Associated Press

Вже відомо, що проти Сельми Блер було висунуто звинувачення. Зараз розслідуванням справи займається ФБР.

Тим часом представники акторки вже прокоментували інцидент. У повідомленні йдеться, що вона нібито потребувала медичної допомоги, що й спровокувало її таку поведінку. Водночас не зазначається, що саме турбувало Сельму Блер.

«Сельма потребувала невідкладної медичної допомоги, яка призвела до ймовірної поведінки. Після приземлення їй негайно надали медичну допомогу, і наразі її стан стабільний», — йдеться в повідомленні представників артистки.

Сельма Блер / © Associated Press

Сельма Блер / © Associated Press

До слова, Сельма Блер не вперше опиняється в подібних скандалах. 2016 року артистку винесли на ношах після спалаху гніву на борту літака.

Нагадаємо, нещодавно турецьку акторку Афру Сарачоглу просто в аеропорту затримали поліцейські. Зірку серіалу «Перелітний птах» заарештували в межах розслідування справи про наркотики.

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