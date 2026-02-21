Зірка "Білого лотоса" Александра Даддаріо розлучається з чоловіком після трьох років шлюбу

Александра Даддаріо та Ендрю Форм / © Associated Press

Зірка серіалу "Білий лотос", американська акторка Александра Даддаріо та продюсер Ендрю Форм розлучаються після понад трьох років шлюбу.

Новину про розрив підтвердив представник пари виданню People. Зазначається, що рішення розлучитися було спільним. Колишні закохані не називають причин розриву, проте запевняють, що не влаштовуватимуть гучних скандалів, оскільки продовжують ставитися одне до одного з любов'ю та повагою. Водночас акторка та продюсер надалі разом виховуватимуть спільного сина, який з'явився на світ у жовтні 2024 року.

"Александра Даддаріо та Ендрю Форм ухвалили рішення розірвати свій шлюб. Рішення було прийнято з любов'ю та повагою. Вони продовжуватимуть спільно виховувати свою дитину та цінуватимуть приватність, долаючи цей перехідний період", - йдеться в заяві представника пари.

Александра Даддаріо та Ендрю Форм / © Associated Press

Водночас від подальших коментарів Александра Даддаріо та Ендрю Форм будуть утримуватися. Колишні закохані зазначили, що бажали б пережити цей тяжкий момент в їхньому житті приватно.

Зазначимо, достеменно невідомо, коли саме Александра Даддаріо та Ендрю Форм закрутили роман. Проте пара розсекретила свої стосунки у травні 2021 року. У грудні 2021-го знаменитості підтвердили заручини, а вже через пів року одружились. У пари є спільний син, якого акторка народила у жовтні 2024 року.

