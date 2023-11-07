Зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс шокувала, як їй стало зле у кав'ярні: "З рота пішла піна"

Американська акторка, супермодель, письменниця Брук Шилдс заявила, що цієї осені несподівано знепритомніла, а коли отямилася, то побачила, що за руку її тримав Бредлі Купер.

Про свій нещодавній конфуз зірка вперше розповіла іноземному виданню. Одного дня у неї раптово відбувся судомний напад. За її словами, це була підготовка до власного подкасту в Нью-Йорку. Рідні Шилдс ще зранку запідозрили у її поведінці щось дивне.

"Я готувалася до шоу й пила дуже багато води, не знаючи, що маю низький рівень натрію. Я чекала на таксі. Потім спустилася вниз сходами і, вочевидь, мала якийсь дивний вигляд, тому що люди, які були поруч, запитали: "З тобою все гаразд?". Я відповідаю: "Так, чудово", – пригадала Шилдс.

Брук Шилдс / Фото: Associated Press

Зайшовши до кав'ярні, 58-річна жінка зблідла, притулилася головою до стіни й втратила свідомість. З її рота почала виходити піна, а язик вже не був підконтрольним.

"Заходжу, до мене підходять дві жінки. Я їх не знаю. Все починає чорніти. Я впираюся головою в стіну. Мене схопили жахливі судоми. Почала йти піна з рота. Зовсім бліда, я намагаюся проковтнути язик. Наступне, що пам'ятаю – мене заносять до карети швидкої. До мене підключили кисень", – розповіла акторка.

На щастя, прибула швидка і вчасно госпіталізувала супермодель. Втім, Шилдс пригадала ще один важливий нюанс. З усмішкою на обличчі вона поділилася, що коли отямилася, поблизу сидів Бредлі Купер. Він тримав її за руку.

"Насправді я не могла вимовити ані слова, не те, щоб жартувати. Однак, про себе я подумала: "Ось якою має бути смерть. Ти прокидаєшся, а Бредлі Купер, тримаючи за руку, каже: "Я поїду з тобою до лікарні, Брук". І я дивлюся на свою руку, дивлюся на його руку у моїй, і промовляю: "Це дивно і сюрреалістично", – зазначила супермодель.

Бредлі Купер / Фото: Associated Press

Цікаво, що на місці Купера мав би бути чоловік Шилдс, актор Кріс Хенчі, проте не додзвонившись йому, офіціанти з кав'ярні натрапили на помічника Бредлі Купера, який і сказав зірці, що його колега знепритомніла.

"Помічник зателефонував Бредлі і сказав: "Брук знепритомніла. Кріса немає поруч. Їдь допоможи їй". І він приїхав, коли хтось уже викликав швидку", – сміючись сказала Брук Шилдс.

Бредлі Купер / Фото: Associated Press

Зрештою, все минуло й нині акторка почувається добре. Хоча іноді знаменитість все ще віджартовується, що коли мала нестачу натрію, то через набряки "всі думали, що вколола ботокс і помолодшала".

Нагадаємо, що акторка, яка прославилася завдяки головній ролі у "Блакитній лагуні", Брук Шилдс нещодавно з'явилася на хіднику світської події в Нью-Йорку. Вона зачарувала фанів своїм блискучим виглядом.

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