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Зірка "Богемної рапсодії" Малек закрутив роман з відомою акторкою, молодшою за нього на 15 років

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Зірка "Богемної рапсодії" Малек закрутив роман з відомою акторкою, молодшою за нього на 15 років

Рамі Малек / Фото: Associated Press

Знаменитість заскочили з новою обраницею за солодкими поцілунками.

Американський актор та зірка стрічки "Богемна рапсодія" Рамі Малек закрутив роман із відомою англійською акторкою.

Знаменитість заскочили з новою обраницею за солодкими поцілунками в одному з парків Лондона. Закохані разом вигулювали собаку та не соромилися демонструвати почуття на публіці. Пара обіймала та цілувала одне одного. Щасливі фото парочки вдалося зробити папараці Daily Mail, тож знімки можна подивитися тут.

Рамі Малек / © Associated Press
Рамі Малек / Фото: Associated Press

До слова, новою обраницею актора стала англійська акторка та зірка серіалу "Корона" Емма Коррін, яка молодша за нього на 15 років. Джерела, близькі до оточення пари, переконують, що Малек вже давно перебуває в романтичних стосунках зі знаменитістю. Після розриву з коханою Люсі актор часто ходив на побачення з Еммою.

Емма Коррін / © Associated Press
Емма Коррін / Фото: Associated Press

Зазначимо, Рамі Малек тримає особисте життя в таємниці. Відомо, що він мав стосунки з акторкою Поршею Даблдей. Також знаменитість зустрічався з колегою за сценою Люсі Бойнтон.

Рамі Малек та Люсі Бойнтон / © Associated Press
Рамі Малек та Люсі Бойнтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно американському актору Джонні Деппу неочікувано почали приписувати роман з молодшою на 40 років Дженною Ортегою. Зірки "Венздей" емоційно відреагувала на такі чутки.

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Дата публікації
Перегляди
785
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