Зірка "Бората" Саша Барон Коен похизувався дружиною-красунею, з якою разом 20 років

Пара у шлюбі 10 років.

Британський комік та актор Саша Барон Коен похизувався своєю дружиною, акторкою Айлою Фішер.

Подружжя, яке побралося 2010-го, разом 20 років. У річницю стосунків зірка "Бората" та "Диктатора" розмістив спільні фото з коханою.

Саша Барон Коен з дружиною / instagram.com/sachabaroncohen

У дописі знаменитість залишив цитату персонажа Вінні Пуха: "Якщо колись настане день, коли ми не зможемо бути разом, залиш мене в своєму серці. Я залишусь там назавжди".

Саша Барон Коен з дружиною / instagram.com/sachabaroncohen

"З ювілеєм, кохання моє. Я пишу це, а не вручаю тобі листівку. Тривалість наших стосунків багато в чому обумовлена нашим місцем розташування, адже Голлівуд - це надійний захист тривалих шлюбів", – додав він.

Також Саша запостив кумедну світлину, де постав у футболці із обличчям дружини.

Саша Барон Коен / instagram.com/sachabaroncohen

Зауважимо, знаменитості виховують трьох дітей: 14-річну Олів, 11-річну Елул, та сина Монтгомері, якому 6 років.

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