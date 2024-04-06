Зірка "Бората" Саша Барон Коен розійшовся з дружиною після 20 років стосунків

Пара ще з минулого року подала заяву на розлучення.

Зірка "Бората" та "Диктатора", британський комік та актор Саша Барон Коен розлучився зі своєю дружиною, акторкою Айлою Фішер.

Про таке рішення 52-річний Саша повідомив у себе в фотоблогу. За його словами, заяву на розлучення вони з ексдружиною подали ще минулого року, але лише зараз розповіли про це, адже намагалися не афішувати своє особисте життя. До слова, актор не став більше розголошувати жодних подробиць і не назвав причину розлучення.

"Після тривалого тенісного матчу, який тривав понад 20 років, ми зрештою кладемо наші ракетки. 2023 року ми спільно подали заяву на розірвання шлюбу. Ми завжди ставили в пріоритет нашу конфіденційність та без розголосу працювали над цими змінами. Ми завжди розділяємо відданість і любов до наших дітей. Ми щиро вдячні за те, що ви поважаєте бажання нашої родини щодо конфіденційності", - написав актор.

Саша Барон Коен і Айла Фішер / Фото: instagram.com/sachabaroncohen

Зазначимо, пара, яка пробула разом 20 років, офіційно одружилася 2010-го в Парижі. У зіркового експодружжя народилося троє дітей. Наразі вони виховують 15-річну Олів, 13-річну Елул, та сина Монтгомері, якому 8 років.

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika зізналася, що перебуває на межі розлучення з чоловіком, гумористом Сергієм Середою.

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