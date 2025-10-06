Зірка "Будиночка на щастя" Віталіна Біблів різко розірвала стосунки з колегою-зрадницею: "Було боляче"

Віталіна Біблів / © instagram.com/vitalinabibliv

Українська акторка Віталіна Біблів, яка висловилася про свої гонорари, розповіла, як змінилися взаємини з колегою-зрадницею після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Акторка зізналася, що її дружба з колегою Галиною Безрук остаточно залишилася в минулому. Артистки разом знімалися у серіалі "Будиночок на щастя", однак після початку повномасштабної війни їхні шляхи розійшлися.

За словами Біблів, спершу вона намагалася виправдовувати Безрук, яка залишилася жити й працювати в Росії, адже вірила, що на це були особисті причини. Проте згодом її ставлення кардинально змінилося.

"Наші стосунки змінилися — їх більше немає. Мені не цікаво, як вона живе зараз. Так, мені було боляче, адже Галя була хороша акторка, добра, світла людина. Була… Не знаю, яка вона тепер", — зізналася артистка в інтерв’ю Oboz.ua.

Віталіна Біблів / © facebook.com/vitalina.bibliv

Вона підкреслила, що не бере на себе право засуджувати колегу, але відверто зазначила — українці не можуть заплющувати очі на те, що їхні знайомі в Росії продовжують жити, працювати та сплачувати податки, які фінансують війну.

"Коли відбуваються страшні влучання, коли гинуть діти, мені зовсім не хочеться ані розуміти, ані знати, що з ними. Бо вони до цього причетні — крапка", — емоційно заявила акторка.

