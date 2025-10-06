ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
669
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Будиночка на щастя" Віталіна Біблів різко розірвала стосунки з колегою-зрадницею: "Було боляче"

Артистка зізналася, що насправді думає про Галину Безрук.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Віталіна Біблів

Віталіна Біблів / © instagram.com/vitalinabibliv

Українська акторка Віталіна Біблів, яка висловилася про свої гонорари, розповіла, як змінилися взаємини з колегою-зрадницею після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Акторка зізналася, що її дружба з колегою Галиною Безрук остаточно залишилася в минулому. Артистки разом знімалися у серіалі "Будиночок на щастя", однак після початку повномасштабної війни їхні шляхи розійшлися.

За словами Біблів, спершу вона намагалася виправдовувати Безрук, яка залишилася жити й працювати в Росії, адже вірила, що на це були особисті причини. Проте згодом її ставлення кардинально змінилося.

"Наші стосунки змінилися — їх більше немає. Мені не цікаво, як вона живе зараз. Так, мені було боляче, адже Галя була хороша акторка, добра, світла людина. Була… Не знаю, яка вона тепер", — зізналася артистка в інтерв’ю Oboz.ua.

Віталіна Біблів / © facebook.com/vitalina.bibliv

Віталіна Біблів / © facebook.com/vitalina.bibliv

Вона підкреслила, що не бере на себе право засуджувати колегу, але відверто зазначила — українці не можуть заплющувати очі на те, що їхні знайомі в Росії продовжують жити, працювати та сплачувати податки, які фінансують війну.

"Коли відбуваються страшні влучання, коли гинуть діти, мені зовсім не хочеться ані розуміти, ані знати, що з ними. Бо вони до цього причетні — крапка", — емоційно заявила акторка.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч зізнався, як ставиться до своєї куми Світлани Лободи. Він спробував виправдати її спів російською.

Дата публікації
Кількість переглядів
669
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie