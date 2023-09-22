Зірка "Червоної шапочки" Поплавська заявила, що її син повернувся з війни іншою людиною і озлобився на росіян

Син путіністки вже майже рік воює в Україні на боці окупантів.

Російська акторка, зірка радянської стрічки "Червона шапочка" Яна Поплавська пожалілася, що її син повернувся з війни в Україні зовсім іншою людиною.

Путіністка активно роздає інтерв'ю пропагандистам, де вихваляє сина та радіє, що країна-агресорка розв'язала війну та вбиває невинних людей. В одній із таких бесід акторка пожалілася, коли її Клим повернувся із зони бойових дій, то став зовсім "іншою людиною".

Яна Поплавська

Погляди сина Поплавської змінилися не через те, що він вбиває невинних людей, а через те, що в РФ, виявляється, на кожному кроці не прославляють злочини окупантів в Україні. Ба більше, акторка обурюється, що більшість співвітчизників не звертає увагу на війну та живе так, ніби нічого не відбувається.

"Він дуже змінився. Війна дуже змінює людей... Змінилася його реакція на те, що відбувається тут, коли він бачить ситі міста, набиті ресторани. Погляд зовсім інший", - пожалілася Полтавська.

Яна Поплавська з синами

Акторка розповіла, що її син служить на війні військкором. Клим знімає черговий пропагандистський фільм РФ. Тим часом Полтавська обурюється, що військкорів не поважають як в тилу, так і на фронті. Поза фронтом Клима не прославляють на кожному кроці, а в зоні бойових дій його вважають непотрібним тягарем.

Син-окупант Яни Поплавської

Нагадаємо, Яна Поплавська є активною прихильницею політики путіна ще від 2014 року. Вона раділа анексії Криму та заявляла, що Україна винна у війні на Донбасі. Поплавська також активно підтримала повномасштабне російське вторгнення. Ба більше, вона відправила сина Клима вбивати українців. Нині ж скандальна акторка вихваляє злочини окупантів, а її син знімає пропагандистське кіно.

Читайте також: