Зірка "Діамантової руки" Світлична опинилася в психлікарні – ЗМІ

Лікарі занепокоєні психічним станом акторки.

Зірка радянського кіно Світлана Світлична опинилася в психіатричній клініці.

Як пише низка росЗМІ, 81-річна зірка "Діамантової руки" звернулася до лікарів через проблеми з серцем. Втім, медики були стурбовані емоційним станом і змінами у поведінці акторки. Нібито Світлана раптово могла стати дуже агресивною. Тому, знаменитість доправили до психілікарні. Подейкують, що це пов'язано із ураженням судин головного мозку.

kino-teatr.ru

Зауважимо, не так давно Світлична опинилася в центрі скандалу через своє "зникнення". Родичі знаменитості забили на сполох після того, як вона не виходила на зв'язок від 21 жовтня. Артистку шукали протягом п'яти днів з волонтерами. Втім, з'ясувалося, що у цей період вона, не попередивши нікого з близьких, брала участь у зніманнях шоу.

Читайте також: