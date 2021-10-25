Зірка "Дикого ангела" Наталія Орейро отримала російське громадянство

Також став громадянином РФ син артистки.

Президент Російської Федерації Володимир Путін дав російське громадянство відомій уругвайській акторці та співачці Наталії Орейро.

Відповідний указ було опубліковано 25 жовтня на офіційному сайті правової інформації. Громадянство також отримав 9-річний син виконавиці Мольо.

"Прийняти до громадянства Російської Федерації наступних осіб: Орейро Іглесіас Наталія Маріса, яка народилася 19 травня 1977 року в Уругваї, з сином Мольо Орейро Мерліном Атавальпою, який народився 26 січня 2012 року в Аргентині", - йдеться в тексті документа.

Наталія Орейро / instagram.com/nataliaoreirosoy

Зауважимо, що у червні минулого року Наталія Орейро висловила бажання отримати російське громадянство. Артистка тоді подала всі необхідні документи. 2014-го року виконавиця їздила містами РФ з концертною програмою "Наша Наташа". У своєму Instagram зірка також почала дублювати дописи російською.

Нагадаємо, громадянство РФ також є у Стівена Сігала та Жерара Депардьє.

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