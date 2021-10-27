Зірка "Дикого ангела" Наталія Орейро російською подякувала за громадянство РФ

Артистка дуже тішиться новому громадянству.

Знаменита уругвайська акторка та співачка, зірка серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро дуже тішиться своєму російському громадянству.

Так, щаслива артистка записала відеозвернення, у якому російською мовою дякує Росії і всім громадянам за надану їй честь. Також знаменитість зізналася росіянам у коханні.

"Любі друзі! Я хочу подякувати Росії та всім її громадянам за величезну честь, надану мені цим визнанням. Наші стосунки засновані на більш ніж двадцятирічному коханні, і я відчуваю, що цей зв'язок стане ще міцнішим. Щиро Дякую! Я вас кохаю", - сказала Орейро.

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін дав російське громадянство акторці та співачці Наталії Орейро. Відповідний указ було опубліковано 25 жовтня на офіційному сайті правової інформації. Громадянство також отримав 9-річний син артистки Мерлін.

У червні минулого року Орейро висловила бажання отримати російське громадянство. Артистка тоді подала всі необхідні документи. 2014-го року виконавиця їздила містами РФ з концертною програмою "Наша Наташа".

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