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Зірка "Дикого ангела" Наталія Орейро російською подякувала за громадянство РФ

Зірка "Дикого ангела" Наталія Орейро російською подякувала за громадянство РФ

instagram.com/nataliaoreirosoy

Артистка дуже тішиться новому громадянству.

Знаменита уругвайська акторка та співачка, зірка серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро дуже тішиться своєму російському громадянству.

Так, щаслива артистка записала відеозвернення, у якому російською мовою дякує Росії і всім громадянам за надану їй честь. Також знаменитість зізналася росіянам у коханні.

"Любі друзі! Я хочу подякувати Росії та всім її громадянам за величезну честь, надану мені цим визнанням. Наші стосунки засновані на більш ніж двадцятирічному коханні, і я відчуваю, що цей зв'язок стане ще міцнішим. Щиро Дякую! Я вас кохаю", - сказала Орейро.

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін дав російське громадянство акторці та співачці Наталії Орейро. Відповідний указ було опубліковано 25 жовтня на офіційному сайті правової інформації. Громадянство також отримав 9-річний син артистки Мерлін.

У червні минулого року Орейро висловила бажання отримати російське громадянство. Артистка тоді подала всі необхідні документи. 2014-го року виконавиця їздила містами РФ з концертною програмою "Наша Наташа".

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