Зірка "Дикого ангела" Наталія Орейро здивувала кардинальною зміною кольору волосся

Акторка вразила зміною зачіски.

Відома уругвайська та аргентинська співачка, акторка Наталія Орейро, яка нещодавно ошелешила фанів спокусливою фотосесію топлес з бантом на шиї, збентежила шанувальників кардинальною зміною образу.

У своєму Instagram артистка поділилася світлинами з нової фотосесії, на яких постала у чарівному образі. Так, на знімках зірка позує у червоному атласному костюмі з відвертим декольте. На фото знаменитість зображена з розкішним довгим білим волоссям.

Для перегляду фото гортайте праворуч.

Блондинкою Наталія стала заради ролі легендарної першої леді Аргентини Евіти Перон, яку зіграє у серіалі SantaEvita. У дописі під фото Орейро зазначила, що для неї цей проєкт є новим вибухом, в який зірка вклала усю душу.

Нагадаємо, нещодавно радикальною зміною кольору волосся здивувала фанів ще одна акторка Софі Тернер. Зірка "Гри престолів" повернула свій вогняний відтінок, який свого часу приніс знаменитості неймовірну популярність.

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