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Зірка "Дітей шпигунів" Деріл Сабара вдруге став батьком та показав новонароджене маля

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Зірка "Дітей шпигунів" Деріл Сабара вдруге став батьком та показав новонароджене маля

Деріл Сабара та Меган Трейнор / Фото: Associated Press

В актора народився син.

Зірка фільму "Діти шпигунів", американський актор Деріл Сабара та його дружина, співачка Меган Трейнор, вдруге стали батьками.

У подружжя 1 липня народився син. Як розсекретила кохана Деріла, вони дали ім'я хлопчику Баррі Брюс Трейнор.

"1 липня (7 річниця нашого першого побачення) на світ з'явився Баррі Брюс Трейнор", - поділилася Меган.

Син Деріл Сабари / © instagram.com/meghantrainor
Син Деріл Сабари / Фото: instagram.com/meghantrainor

Як розповіла співачка, малюк був з чималою вагою, тож лікарям довелося зробити їй кесарів розтин.

Дружина Деріл Сабари / © instagram.com/meghantrainor
Дружина Деріл Сабари / Фото: instagram.com/meghantrainor

"Він був великим хлопчиком вагою 8 фунтів 7 унцій (3,8 кг), але у нас був приголомшливий, успішний кесарів розтин", - поділилася артистка.

Деріл Сабара з сином / © instagram.com/meghantrainor
Деріл Сабара з сином / Фото: instagram.com/meghantrainor

Зазначимо, подружжя вже виховує одного сина. Вперше Деріл та Меган стали батьками 8 лютого 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно актори з "Гри престолів" Кіт Герінгтон та Роуз Леслі вдруге стали батьками. Подружжя вже розсекретило стать новонародженої дитини.

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Дата публікації
Перегляди
375
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