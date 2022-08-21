Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зірка "Дивовижних мандрів Геракла" Кевін Сорбо закликав не допомагати Україні фінансово

Дата публікації
Перегляди
13к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зірка "Дивовижних мандрів Геракла" Кевін Сорбо закликав не допомагати Україні фінансово

Кевін Сорбо / Фото: Associated Press

Американський актор Кевін Сорбо вирішив побути політичним експертом.

Зірка серіалу "Дивовижні мандри Геракла" Кевін Сорбо висловив свою точку зору щодо війни в Україні.

Знаменитість обурений, що країни, зокрема США, допомагають українцям, які нині захищають країну від російський окупантів, фінансово. У своєму Twitter актор закликав припинити надсилати Україні кошти.

"Припиніть надсилати гроші до України", - написав Кевін.

Свою позицію Сорбо не пояснив. Утім, у коментарях читачі дорікнули актору за те, що він нібито є прихильником "руского мира". Зокрема, вони нагадали знаменитості, як той 2013 року приїздив до Москви, аби там зустріти Новий рік.

Кевін Сорбо / © Associated Press
Кевін Сорбо / Фото: Associated Press

Та, на жаль, були й ті, хто підтримав позицію Кевін. Публіциста Ніка Адамса непокоїть те, чи зуміє Україна повернути гроші.

"Чи збирається Україна виплатити що-небудь з цього назад?" – написав публіцист.

Зазначимо, Кевін Сорбо - американський актор, найбільш відомий завдяки ролі Геракла в серіалі "Дивовижні мандрівки Геракла" та ролі Ділана Ганта у серіалі "Андромеда".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація