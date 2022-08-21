Зірка "Дивовижних мандрів Геракла" Кевін Сорбо закликав не допомагати Україні фінансово

Зірка серіалу "Дивовижні мандри Геракла" Кевін Сорбо висловив свою точку зору щодо війни в Україні.

Знаменитість обурений, що країни, зокрема США, допомагають українцям, які нині захищають країну від російський окупантів, фінансово. У своєму Twitter актор закликав припинити надсилати Україні кошти.

"Припиніть надсилати гроші до України", - написав Кевін.

Stop sending money to Ukraine. — Kevin Sorbo (@ksorbs) August 20, 2022

Свою позицію Сорбо не пояснив. Утім, у коментарях читачі дорікнули актору за те, що він нібито є прихильником "руского мира". Зокрема, вони нагадали знаменитості, як той 2013 року приїздив до Москви, аби там зустріти Новий рік.

Кевін Сорбо / Фото: Associated Press

Та, на жаль, були й ті, хто підтримав позицію Кевін. Публіциста Ніка Адамса непокоїть те, чи зуміє Україна повернути гроші.

"Чи збирається Україна виплатити що-небудь з цього назад?" – написав публіцист.

Зазначимо, Кевін Сорбо - американський актор, найбільш відомий завдяки ролі Геракла в серіалі "Дивовижні мандрівки Геракла" та ролі Ділана Ганта у серіалі "Андромеда".

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