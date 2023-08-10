Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко після укусу кліща заразилася хворобою Лайма і розповіла про симптоми

Зірка "Дизель Шоу", комедійна акторка Вікторія Булітко поділилася з шанувальниками невтішною новиною.

У артистки діагностували хворобу Лайма через місяць після того, як її вкусив кліщ. Сумну звістку Булітко повідомила на сторінці в Instagram.

Як розповіла гумористка, місяць тому вона з друзями відпочивала на Закарпатті і коли вона з Євгеном Сморигіним пішла за грибами, десь в цей момент її вкусив кліщ. Тоді артистка викликала швидку, аби лікарі дістали паразита. Після цього друзі наполегливо просили здати Булітко кров на аналіз. Втім вона поставилася до цього легковажно.

Місяць тому Вікторію Булітко вкусив кліщ, якого діставали лікарі швидкої / Фото: instagram.com/bulitka

Вікторія пояснила, що почувалася добре, тому не бачила сенсу здавати аналізи. Врешті, наполегливість друзів взяла верх і Булітко відвідала лабораторію. Втім, аналізи нічого поганого не показали і були в нормі.

"Приблизно в той час, як пішла здавати аналізи, мені здалося що мене вкусив комар. Воно чешеться, я почухала. А потім пляма почала більше роздуватися. І так один день, другий, а цих укусів, типу комариних, з'являється все більше і більше. Якщо не чешеш, вони пропадають. Потім з'являються ще. Я вже поміняла постіль, думала, може алергія на порошок. І тут я розумію, що щось не те", - поділилася Булітко.

Артистка звернулася до дерматолога, оскільки плямки все частіше почали з'являтися на руках і ногах артистки. Лікар відправив Вікторію здати розгорнутий аналіз на бореліоз (хворобу Лайма). І аналізи показали, що Булітко справді заразилася хворобою Лайма.

Тепер, поділилася акторка, вона лікуватиметься і їй належить пройти 28-денний курс антибіотиків.

Нагадаємо, місяць тому Вікторія Булітко показала, як лікарі з неї витягали кліща, який вкусив її у пікантне місце.

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