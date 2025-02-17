Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко зізналася, коли зіграє весілля з нареченим

Зірка "Дизель Шоу", комедійна акторка Вікторія Булітко зізналася, коли планує зіграти весілля.

Так, знаменитість отримала пропозицію від музиканта Кирила Поповича ще на початку минулого року в свій день народження. Відтоді Вікторія не ділиться подробицями особистого життя, але разом з коханим висловлює почуття за допомогою творчості. Пара випускає хіти в дуеті під назвою METELyK. Тим не менш, цього разу артистка поділилася планами щодо офіційного одруження.

За словами Булітко, організовувати пишне весілля вона не квапиться. Акторка говорить, що не бачить сенсу в надмірних витратах на проведення свята. До того ж головною причиною відмови від святкування гумористка називає війну. Тож у фотоблогу зізналася, що відкладає гучну вечірку до перемоги України.

"Мене вчора попередили, що "так, давай вже шукай весільну сукню". А я це не люблю: ці сукні, витрачати зайві гроші… Куди! Потім, після війни. Зараз не на часі", - зазначила Вікторія.

Вікторія Булітко / Фото: instagram.com/bulitka

А поки зірка насолоджується періодом заручин і зізнається, що вже знайшла спільну мову зі свекром і свекрухою. Час від часу родина збирається разом за спільними вечерями.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару повідомила про поповнення в родині. Зірка "Жіночого кварталу" довела до сліз новим членом родини.