Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко зізналася, коли зіграє весілля з нареченим

Артистка також розповіла про батьків обранця.
Зірка "Дизель Шоу", комедійна акторка Вікторія Булітко зізналася, коли планує зіграти весілля.
Так, знаменитість отримала пропозицію від музиканта Кирила Поповича ще на початку минулого року в свій день народження. Відтоді Вікторія не ділиться подробицями особистого життя, але разом з коханим висловлює почуття за допомогою творчості. Пара випускає хіти в дуеті під назвою METELyK. Тим не менш, цього разу артистка поділилася планами щодо офіційного одруження.
За словами Булітко, організовувати пишне весілля вона не квапиться. Акторка говорить, що не бачить сенсу в надмірних витратах на проведення свята. До того ж головною причиною відмови від святкування гумористка називає війну. Тож у фотоблогу зізналася, що відкладає гучну вечірку до перемоги України.
"Мене вчора попередили, що "так, давай вже шукай весільну сукню". А я це не люблю: ці сукні, витрачати зайві гроші… Куди! Потім, після війни. Зараз не на часі", - зазначила Вікторія.
А поки зірка насолоджується періодом заручин і зізнається, що вже знайшла спільну мову зі свекром і свекрухою. Час від часу родина збирається разом за спільними вечерями.
Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару повідомила про поповнення в родині. Зірка "Жіночого кварталу" довела до сліз новим членом родини.