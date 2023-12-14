Зірка "Дизель шоу" здивував, як породичався зі скандальною Оксаною Марченко

Ведуча свого часу хрестила доньку Євгена Сморигіна. Гуморист пояснив, як це сталося.

Зірка "Дизель шоу", відомий білоруський актор та гуморист Євген Сморигін розповів, як багато років тому породичався зі скандальною ведучою-зрадницею Оксаною Марченко.

Комік поділився, що вони познайомилися 15 років тому, коли працювали над спільним проєктом на одному з телеканалів. Тоді Сморигін та Марченко почали товаришувати. Коли в актора народилася донька, він покликав скандальну ведучу стати хрещеною дівчинки. Як пояснює гуморист, Марченко здавалася йому неабияк релігійною людиною.

"Це було, коли всі ще дружили, працювали разом. Ми з Дмитром Танковичем починали як автори сценаріїв. Познайомилися років 15 тому на проєкті "Україна має талант". Багато спілкувалися на тему релігії, вона дійсно людина, що вірує. Коли в мене народилася донька Ліза, подумав, що ближче в плані віри в мене немає людини. Я запропонував їй стати хресною мамою", - розповів Сморигін в інтерв'ю Obozrevatel.

Оксана Марченко / Фото: УНІАН

Актор говорить, що до початку повномасштабної війни вони іноді спілкувалися. Зокрема, Марченко вітала доньку Лізу з днем народження та передавала різні подарунки. Однак після російського вторгнення до України вони розірвали будь-які зв'язки.

"Зараз, після всього, що сталося, ми не спілкуємося. До повномасштабного вторгнення вона вітала Лізу з днем народження, передавала подарунки. Зараз - ні. Ані ми з дружиною, ані донька з Оксаною не маємо жодних зв'язків", - наголосив гуморист.

Євген Сморигін із дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Зазначимо, Оксана Марченко – дружина проросійського політика-втікача Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді та співпраці з країною-агресоркою. Сама ж ведуча перебуває під санкціями РНБО. Її звинувачують у фінансуванні тероризму, а також війни Росії проти України.

Нагадаємо, нещодавно оскандалилася ведуча Жанна Бадоєва. Знаменитість під час війни в Україні почала працювати на пропагандистському російському телеканалі.

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