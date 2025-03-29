Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

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Відомий український актор, зірка стрічки "Довбуш" Олексій Гнатковський, якого минулоріч визнали найсексуальнішим, назвав ще одного колегу, який може позмагатися з ним за це звання.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка найсексуальнішим актором назвав колегу Анатолія Хостікоєва. Крім того, Гнатковський відреагував на таке ж своє звання, яке йому дісталося за версією премії "Золотий ліфон" минулого року. За словами артиста, тоді це було не зовсім вчасно. Річ у тому, що він якраз готувався презентувати новий проєкт про період Розстріляного відродження. Тим не менш, змирився з цим і зазначив, що нічого поганого у цьому не вбачає.

Анатолій Хостікоєв

"Краса в очах того, хто дивиться. Але це як взяти гарний парфум. Чи тішить моє самолюбство? Не маю часу звертати на це увагу. Тішать інші речі. Але мені приємно, що люди можуть говорити про хороші речі. Але мені дали звання "найсексуальнішого", коли я робив проєкт про Розстріляне відродження. І у виставі були залучені військові, післявоєнна реабілітація… Це ціли пласт письменників і поетів. І я хотів про це говорити у медійному просторі, а тут "Золотий ліфон". І я подумав, що "давайте пізніше". Але мене ж не назвали ідіотом", - зауважив актор.

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