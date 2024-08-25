Зірка "Довбуша" Гнатковський вперше розкрив, ким працює його дружина, і розповів про двох дітей

Відомий український актор, зірка стрічки "Довбуш" Олексій Гнатковський, якого в Україні визнано найсексуальнішим актором, поділився новими подробицями особистого життя.

За словами актора, він дуже щасливий мати "мудру, крім того, що красуню" дружину Ольгу. Гнатковський зізнався, що обраниця багато разів змінювала свій рід діяльності й зараз під час війни знайшла своє покликання в благодійності й заснувала з ним відповідний фонд для допомоги війську й тим, хто постраждав від терору Росії.

"Ні, вона не акторка. Ми познайомилися в інституті, вона також закінчила політологію, працювала піарницею у великих компаніях, потім у банку. І на телебаченні журналісткою працювала. Після декрету мала свій шоурум, займалася сферою моди. А зараз, після початку повномасштабною війни, керує благодійним фондом: у нас є сімейний фонд, і ми його ведемо. Вона фактично ним керує і робить величезний об'єм роботи – збори для військових потреб, машини, тепловізори. Плюс соціальні різні проєкти – працює з дітьми, з переселенцями, з жертвами зґвалтувань, з матерями з дружинами загиблих, з військовими і так далі. Це величезний пласт роботи", - зазначив Гнатковський в інтерв’ю для "Viva!".

Олексій Гнатковський з дружиною

До того ж у подружжя народилося двоє синів. Старшому Остапу незабаром виповнюється 12, а молодшому Оресту – 4. Актор також назвав принципи, за якими виховує нащадків. Серед основних – любов до себе, плекання культурних цінностей і обізнаність в сучасних реаліях.

"У мене двоє синів: старшому Остапу зараз 12 буде, а меншому Оресту – 4. Ми всі на "О": Олексій, Ольга, Остап і Орест. Татко навчає насамперед любити себе і свою країну. Вони дуже добре дотичні до воєнної реальності, тому що у нас половина сім'ї воює: їхні хрещені дядьки зараз на фронті. Ми пережили і полон, і звільнення з полону. Мої діти добре про це знають, розуміють, орієнтуються в ситуації та багато допомагають. А найбільше я вчу їх своїх традицій, своєї культури. І вчу бути людьми. Як на мене, це найважливіше. Найважливіше, що ми маємо дати дітям – це освіту і культуру. І щоб вміли розпізнавати своє і чуже, цінувати своє й гонорово ставитись до себе, не применшуючи значення інших", - додав знаменитість.

Сини Олексія Гнатковського

Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк також привідкрив завісу особистого й розповів про дітей і чи має вже онуків.

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