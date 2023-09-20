Зірка "Довбуша" Стрельніков показав відео з репетиції бою з Пшелуським у фіналі картини

Зірка історичного екшену "Довбуш" Сергій Стрельніков, який зіграв українського опришка Олексу Довбуша, пустив фанів у за лаштунки знімань картини.

Так, на сторінці в Instagram Стрельніков розмістив відео, де показав, як готувався до сцени битви у фіналі картини з Казимиром Пшелуським, якого зіграв польський актор Матеуш Косьцюкевіч.

У ролику Стрельніков відточує рухи разом з професійними каскадерами, які допомогли йому підготуватися і мати впевнений та переконливий вигляд на екрані під час битви.

"Довбуш", кадри з фільму

"Славні часи підготовки до "Довбушу" із крутою каскадерською командою XGST", -коротко підписав відео Стрельніков.

Зірка "Довбуша" Стрельніков показав, як репетирував битву для фільму

Своєю чергою, шанувальники Сергія поділилися, що захоплюються його акторською майстерністю:

Сергію, дякуємо вам за глибоку роботу. Ваш Олекса напрочуд мужній, розумний, небагатослівний, стриманий, сміливий, чесний, неймовірно щирий та справжній

Сергію, ви - чудовий актор! Захоплююсь вами не так давно, але перше, що привернуло увагу - це ваша харизма і справжній чоловічий стержень

Оце так! Треба стільки завчити, щоб так вправно битись, не усе так легко як я вважала! Немов танець!

Зазначимо, що раніше в одному з інтерв'ю Сергій Стрельніков ділився, що усі трюки у "Довбуші" він виконував самостійно.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Стрельніков зізнався, чи шкодує про свої гучні роботи у Росії та чи спілкується зараз з родичами-росіянами і що вони йому сказали під час обстрілу України країною-терористкою.

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