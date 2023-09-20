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Зірка "Довбуша" Стрельніков показав відео з репетиції бою з Пшелуським у фіналі картини

Зірка "Довбуша" Стрельніков показав відео з репетиції бою з Пшелуським у фіналі картини

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
574
Час на прочитання
2 хв
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Зірка "Довбуша" Стрельніков показав відео з репетиції бою з Пшелуським у фіналі картини

"Довбуш", кадри з фільму

У стрічці Сергій Стрельніков всі трюки виконував самостійно.

Зірка історичного екшену "Довбуш" Сергій Стрельніков, який зіграв українського опришка Олексу Довбуша, пустив фанів у за лаштунки знімань картини.

Так, на сторінці в Instagram Стрельніков розмістив відео, де показав, як готувався до сцени битви у фіналі картини з Казимиром Пшелуським, якого зіграв польський актор Матеуш Косьцюкевіч.

У ролику Стрельніков відточує рухи разом з професійними каскадерами, які допомогли йому підготуватися і мати впевнений та переконливий вигляд на екрані під час битви.

"Довбуш", кадри з фільму

"Славні часи підготовки до "Довбушу" із крутою каскадерською командою XGST",  -коротко підписав відео Стрельніков.

Зірка "Довбуша" Стрельніков показав, як репетирував битву для фільму

Зірка "Довбуша" Стрельніков показав, як репетирував битву для фільму

Своєю чергою, шанувальники Сергія поділилися, що захоплюються його акторською майстерністю:

  • Сергію, дякуємо вам за глибоку роботу. Ваш Олекса напрочуд мужній, розумний, небагатослівний, стриманий, сміливий, чесний, неймовірно щирий та справжній
  • Сергію, ви - чудовий актор! Захоплююсь вами не так давно, але перше, що привернуло увагу - це ваша харизма і справжній чоловічий стержень
  • Оце так! Треба стільки завчити, щоб так вправно битись, не усе так легко як я вважала! Немов танець!

Зазначимо, що раніше в одному з інтерв'ю Сергій Стрельніков ділився, що усі трюки у "Довбуші" він виконував самостійно.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Стрельніков зізнався, чи шкодує про свої гучні роботи у Росії та чи спілкується зараз з родичами-росіянами і що вони йому сказали під час обстрілу України країною-терористкою.

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Дата публікації
Перегляди
574
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