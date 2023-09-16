Зірка "Довбуша" Стрельніков вперше розповів, як бандити вбили його батька: "Забили до смерті і засунули під лід"

Український актор, зірка стрічки "Довбуш" Сергій Стрельніков розповів про трагедію, яка сталася в його родині.

Вперше в житті артист поділився, що його батька жорстоко вбили на початку 90-х. В інтерв'ю Аліні Доротюк Стрельніков зізнався, що його батька не стало 1993 року. Батько актора був лікарем, поважною людиною, але, за словами Сергія, зв'язався не з тими людьми:

"Його вбили. Забили до смерті і засунули під лід в наш Ставищанський ставок в ополонку і там під льодом його знайшли… 90-ті, прям по жорсткому. Він товаришував з якимись там бандосами, він був спортивною людиною, спортзали, водив якісь знайомства, він допомагав там… Я не знаю всіх цих речей, але по результату діла не було. Хто це, так все воно затихнуло. Наскільки я знаю, люди, які це зробили, вже на тому світі", - поділився Стрельніков.

Батьки Сергія Стрельнікова / Фото: instagram.com/sergiystrelnikov

Про свого батька Сергій відгукується дуже тепло і згадує його з усмішкою. За словами Стрельнікова, його тато був "класним мужиком". Артист зізнався, що радий тому, що його батько не застав повномасштабну війну і пояснив чому:

"Він був великою людиною. Він був добрим, він був сильним, був гарним чоловіком. Його поважали, він лікував людей, займався спортом, писав картини, писав вірші. Він був класним мужиком. Якщо відверто, я радий, що він не дожив до всього цього жахіття. Тому що я б не хотів щоб його це мучило. Я знаю, що він би став на бік України, я в цьому впевнений. Але людині б то боліло, тому що він був чистим росіянином", - сказав актор.

Нагадаємо, раніше Сергій Стрельніков розповів про родичів з Росії за батьковою лінією. Актор згадав останню розмову з ними, коли в той момент РФ обстріляла ракетами Україну.

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