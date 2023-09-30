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Зірка "Довбуша", яка зіграла Марічку, повністю оголеною позувала на дереві

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Зірка "Довбуша", яка зіграла Марічку, повністю оголеною позувала на дереві

Дар'я Плахтій / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

Дар'я Плахтій взяла участь у зухвалій фотосесії.

Українська акторка Дар'я Плахтій, яка зіграла Марічку у історичному екшені "Довбуш", розбурхала уяву шанувальників новими пікантними світлинами.

Нещодавно артистка взяла участь у провокаційній фотосесії, під час якої позувала у лісі. Авторкою сміливих кадрів Плахтій стала фотографиня Софія Бачила. На сторінці в Instagram Дар'я розмістила декілька фотографій, на яких позує без спіднього.

Дар'я Плахтій / © instagram.com/dashaplahtiy
Дар'я Плахтій / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

На одному з фото акторка постає у куртці, лежачи на містку. На інших світлинах Дар'я майже оголеною сидить та лежить на дереві. "Балансую між гармонією і диструктивом. Я норм", - прокоментувала кадри акторка.

Дар'я Плахтій / © instagram.com/dashaplahtiy
Дар'я Плахтій / Фото: instagram.com/dashaplahtiy
Дар'я Плахтій / © instagram.com/dashaplahtiy
Дар'я Плахтій / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

Своєю чергою, шанувальники Плахтій були приголомшені її сміливим образом, про що розповіли у коментарях під знімками:

  • Розкішна дівчина
  • Тіло – вогонь!
  • Ти дуже надихаєш
  • Дуже гарно!

Нагадаємо, раніше Дар'я Плахтій потішила шанувальників світлинами ще з однієї зухвалої фотосесії, під час якої позувала в ультракоротких шортах в образі хуліганки.

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Дата публікації
Перегляди
1402
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