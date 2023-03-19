Зірка "Дракули" Люк Еванс звернувся до українців: "Ви не самі, ми про вас не забули"

Валлійський актор, відомий багатьом за ролями лучника Барда у трилогії Пітера Джексона про гобіта та Влада Дракули у фільмі "Дракула" Люк Еванс звернувся до українців.

Актор записав відеозвернення, яке з'явилося на офіційному Telegram-каналі державної фандрейзингової платформи United24. Еванс висловив підтримку українцям та зазначив, що український народ всьому світу показав, на що здатні сила та солідарність.

Також зірка наголосив, що він всім серцем з Україною і про повномасштабну криваву війну, яку росія розв'язала в нашій країні, світ не забув:

"Ви наші брати й сестри. І хоча я далеко, я хочу, аби ви знали, що я підтримую всіх вас. Ви не самі. Ми про вас не забули. Світ про вас не забув. Будь ласка, тримайтесь і знайте, що ми поруч і молимося, щоб це закінчилося", - говорить у відео Еванс.

Зазначимо, що на початку березня 2022 року Люк Еванс висловив свою підтримку Україні у повномасштабній війні, яку розв'язала росія. Актор зазначив, що солідарний з народом України. Окрім того, у своїх соцмережах артист не один раз розміщував пости про криваві злочини кремля в Україні.

Нагадаємо, днями британський актор Том Гіддлстон, якого багато хто пам'ятає як Локі з кіновсесвіту Marvel, прочитав вірш українського поета та музиканта Сергія Жадана. Актор взяв участь у благодійному вечорі у Лондоні на допомогу Україні.

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