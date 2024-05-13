Зірка "Друзів" Кортні Кокс показала свою помітно підрослу 19-річну доньку та як відпочиває з нею

Коко попозувала в обіймах зіркової мами.
Американська акторка і модель Кортні Кокс замилувала рідкісними фото з донькою Коко Аркетт.
Так, 19-річна донька акторки доволі рідко з'являється у неї в фотоблогу та майже не ходить на світські заходи. Втім, цього разу Кортні зробила виняток та показала спільні фото з Коко та як вони відпочивали. Зокрема, на зображеннях мама з донькою постають в однакових пляжних вбраннях і ніжно обіймаються на тлі океану.
Такими рідкісними кадрами Кокс привітала своїх прихильників з Днем матері.
"У моєму житті присутні стільки жінок, які стали мамами. Вони вчать мене дуже багатьом речам. Всіх з Днем матері", — привітала знаменитість.
У відповідь прихильники Кортні теж привітали її зі святом. Окрім того, зазначили, що вона є найкращою мамою для Коко:
- Ти чудова мама. У тебе такі особливі стосунки з Коко
- Коко така щаслива, що ти у неї є
- Які гарні! З Днем матері, красуне
- Ви ніби сестри
Нагадаємо, нещодавно українські зірки також вітали з Днем матері. Зокрема, Потап, Лілія Ребрик, Тарас Тополя показали своїх найрідніших і адресували їм теплі слова.
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