Зірка "Друзів" Кортні Кокс розійшлась із бойфрендом після 12 років стосунків

Кортні Кокс та Джонні Макдейн / © Associated Press

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Зірка серіалу «Друзі», американська акторка Кортні Кокс розійшлась із бойфрендом, музикантом Джонні Макдейном.

Парочка перебувала разом протягом 12 років, проте наприкінці минулого року їхній роман добіг кінця, повідомляє видання Daily Mail. В оточенні Кокс та Макдейна вже прокоментували їхній розрив і висловились про причини. Зазначається, що пара досягла в стосунках тої точки, коли кожен починає жити своїм життям.

Друзі акторки та музиканта також говорять, що їхній розрив не був скандальним чи сповненим драм. Вони мирно вирішили крокувати далі окремо одне від одного, але при цьому залишились друзями.

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«Джонні неймовірно високо відгукується про Кортні. У них були дуже глибокі стосунки, і вони залишаються надзвичайно дружніми. Вони чудові друзі та дуже піклуються одне про одного. Це не було жахливим розривом. Вони просто досягли точки, коли жили різним життям», — говорить інсайдер.

Кортні Кокс та Джонні Макдейн / © Associated Press

Зазначимо, Кортні Кокс та Джонні Макдейн почали зустрічатися 2013 року. Вже 2014-го музикант покликав акторку вийти за нього заміж, а вона погодилась. Проте пара розірвала заручин, але при цьому залишалась й надалі в стосунках.

Зараз Джонні Макдейн здебільшого проживає в Лондоні. Подейкують, що він вже перебуває у нових стосунках. Що ж стосується Кортні Кокс, то їй приписували роман із колегою-актором, але вона спростувала ці плітки.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Аріана Гранде розійшлася з бойфрендом, з яким була в стосунках протягом трьох років. Після розриву вони залишились друзями.

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