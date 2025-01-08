Зірка "Друзів" Ліза Кудров шокувала, як після смерті Меттью Перрі знайшла записку від нього

Зірка серіалу "Друзі", американська акторка Ліза Кудров розповіла, як після смерті колеги Меттью Перрі знайшла записку від нього у себе вдома.

Про це знаменитість повідомила на шоу Дрю Беррімор, передає People. Зокрема, акторки обговорювали культовий серіал "Друзі". Кудров зізналась, що наприкінці знімань останнього епізоду картини її колега Меттью Перрі вручив їй подарунок на згадку. Це був реквізит із серіалу – коробка з-під печива. Ліза Кудров використала її, коли в одному з епізодів мала показувати на годинник, а на її руці його не виявилося. Тож, акторка вказала на коробку, де було відповідне зображення.

Кудров зізналась, що не заглядала всередину презенту. Однак нещодавно акторка виявила, що в коробці була записка від Меттью Перрі, якого не стало в жовтні 2023 року.

Головні актори серіалу "Друзі" / Фото: Getty Images

"Меттью подарував мені її наприкінці нашого останнього спільного епізоду. Нещодавно я знайшла записку, яку він залишив для мене. Я довго не відкривала коробку і не заглядала всередину. Але так, він це зробив. Він поклав туди записку", - зізналась акторка.

Яке саме послання було в записці – Ліза Кудров розкривати не стала. Вочевидь, це занадто інтимна річ, про яку вона не готова говорити, особливо після трагічної смерті колеги. Артистка лиш зазначила, що з часом зовсім інакше сприймається значення таких, здавалося б, дрібних речей.

Нагадаємо, Меттью Перрі пішов з життя у жовтні 2023 року. Причиною смерті актора став гострий вплив кетаміну на його організм. Восени минулого року продали будинок артиста, де він провів останні миті свого життя.

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