Зірка "Друзів" Метью Перрі шокував Мережу своїм зовнішнім виглядом

Він помітно погладшав та постарів.

Канадсько-американський актор, зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі налякав своїм зовнішнім виглядом.

Так, папараці заскочили його на вулицях Лос-Анджелеса. На фото, які опублікувало видання Page Six, видно, що зірка помітно погладшав та постарів.

Зірка "Друзів" Метью Перрі / Associated Press

Метью був одягнений в темно-сіру футболку, білі шорти та чорні кросівки. На одній світлині актор йде від кав'ярні з напоєм, а на іншій - сидить за кермом автівки з цигаркою.

Фани вважають, що до такого стану артиста довели наркотики та алкоголь.

Зазначимо, що під час знімань у серіалі "Друзі" Метью Перрі боровся з наркотичною залежністю.

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