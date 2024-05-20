Зірка "Друзів" шокувала, як покійний колега Меттью Перрі "навідує її"

Американська акторка і модель Кортні Кокс, яка нещодавно приголомшила фото з підрослою донькою, розповіла про свій стан після втрати друга та колеги, актора Меттью Перрі.

Як зізнається Кортні в інтерв'ю CBS Sunday Morning, навіть після смерті вона відчуває постійну присутність свого товариша. Ба більше, акторка переконує, що веде з ним своєрідні розмови. Так, знаменитість досі дуже важко переживає втрату товариша, якого вважала частиною своєї родини.

"Я дуже вдячна за можливість попрацювати з такою чудовою людиною. Це була моя сім'я. Ми пройшли через усе. Ці десять років були всім – вони моя сім'я. Я така вдячна, що мені випав шанс так тісно поспівпрацювати з ним протягом багатьох років. Він часто навідує мене, якщо ви вірите в це. Думаю, є багато людей, які спрямовують мене по життю. Я розмовляю з мамою, татом, Меттью. Я відчуваю, що Меттью поруч", - розповіла Кокс.

Меттью Перрі з акторами з "Друзів" / Фото: Associated Press

Нагадаємо, зірка "Друзів" Меттью Перрі помер наприкінці жовтня 2023 року. Зірки не стало у 54-річному віці. Його тіло знайшли без ознак життя у власному джакузі.

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