Зірка "Друзів" приголомшила небаченою інтимною сценою з Меттью Перрі після його смерті

Американська акторка й модель Кортні Кокс у своєму фотоблогу показала невдалу інтимну сцену з серіалу "Друзі" з колегою Меттью Перрі, який помер 28 жовтня.

На архівному відео Кортні Кокс, у ролі Моніки, перебуває під ковдрою на одному ліжку з Меттью, який виконував роль Чендлера. Їхній інтимний момент перериває Росс, який раптово увірвався до кімнати. Ця серія вийшла під назвою "Епізод із весіллям Росса". Однак, глядачам не вдасться там віднайти цю сцену, оскільки вона була видалена з четвертого сезону "Друзів".

Зірка серіалу "Друзі" запостила невдалу інтимну сцену разом з актором Меттью Перрі після його смерті

Свій допис знаменитість супроводила зворушливими спогадами та словами вдячності колезі.

"Я дуже вдячна за кожен момент, який розділила з тобою, Меттью. Я сумую за тобою щодня. Коли ти працюєш із кимось так тісно, ​​як я з Метью, є тисячі моментів, якими я хотіла б поділитися. Це один із моїх улюблених уривків. Розповім трохи передісторії, у Чендлера та Моніки мав бути роман на одну ніч у Лондоні. Втім, через реакцію публіки це стало початком їхньої історії кохання. У цій сцені, перш ніж ми почали зніматися, він прошепотів мені кумедну фразу. Він часто робив такі речі. Він був кумедним і добрим", - написала Кортні Кокс.

Меттью Перрі та Кортні Кокс

Нагадаємо, актор серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер 28 жовтня. Його тіло знайшли у джакузі у власному будинку. Наразі точні причини смерті невідомі, проте колишня дівчина знаменитості припускає, що справа не в утопленні.

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