Владислав Супряга / © ФК Динамо Київ

Реклама

Футболіст київського «Динамо» Владислав Супряга та володарка титулу «Міс Земля Україна» Марина Литвин таємно одружилися в Києві та лише за два тижні показали перші фото з весільної церемонії.

Про важливу подію в особистому житті пара повідомила не одразу. Молодята вирішили зберегти святкування подалі від зайвої уваги. Церемонія відбулася 11 листопада. А вже 25 листопада Марина поділилася в Instagram кадрами особливого дня. На світлинах закохані позують разом у стильних білих образах. Для свого весілля вони відмовилися від традиційної пишності та гучного святкування.

Реклама

Марина Литвин / © Instagram

Владислав Супряга та Марина Литвин / © Instagram

Схоже, пара зробила ставку на стриману естетику та особливу атмосферу. Замість класичної весільної сукні й традиційного костюма наречені обрали сучасні вбрання білого кольору. Саме такими кадрами Марина вперше привідкрила завісу над подією, яку закохані певний час тримали в секреті.

Реклама

Стосунки Владислава та Марини розпочалися 2023 року. Їхній роман поступово переріс у серйозні стосунки, а в червні 2024-го футболіст зробив коханій пропозицію руки та серця. Тепер пара офіційно стала чоловіком і дружиною.

Владислав Супряга та Марина Литвин / © Instagram

Марина Литвин / © Instagram

До знайомства з Мариною Супряга перебував у стосунках із Дар'єю Савіною. Нині вона одружена з футболістом «Шахтаря» Валерієм Бондарем, від якого народила доньку.

Владиславу Супрязі 26 років. Нині він виступає за «Динамо» U-21 у Другій лізі України. У поточному сезоні футболіст провів 13 матчів і забив 11 голів, завдяки чому очолює список найкращих бомбардирів першості.

Владислав Супряга та Марина Литвин / © Instagram

Владислав Супряга та Марина Литвин / © Instagram

Нагадаємо, раніше 65-річний ресторатор Савва Лібкін таємно одружився. Його дружиною стала молодша на 14 років ведуча.

Реклама

Новини партнерів