- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка "Дивних див" приголомшив щомісячними донатами для України: як Фінн Вулфгард допомагає
Актор Фінн Вулфгард щомісяця переказує кошти на потреби України. Артист розкрив, куди спрямовує допомогу.
Канадійський актор та музикант Фінн Вулфгард, який прославився завдяки ролі Майка Віллера в американському серіалі "Дивні дива" від Netflix, зізнався, як допомагає Україні.
22-річний артист не стоїть осторонь політики. Наразі для нього найважливішими є два питання – права корінних народів на землю та повномасштабна війна України з Росією, яку країна-агресорка розв'язала 24 лютого 2022 року.
Ба більше, Фінн Вулфгард в інтерв'ю Variety зізнається, що не стоїть осторонь, а й діє. Зокрема, щомісяця артист переказує кошти на допомогу Україні. Актор донатить фандрайзинговій платформі United24. Проте Фінн Вулфгард не став розкривати, на які конкретні потреби спрямовує кошти.
Раніше актор не розповідав про це публічно. Видання припустило, що артист хотів уникнути долі свого колеги за серіалом Ноа Шнаппа, який підтримав Ізраїль, але зіштовхнувся з критикою в Мережі.
