Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Дивних див" приголомшив щомісячними донатами для України: як Фінн Вулфгард допомагає

Актор Фінн Вулфгард щомісяця переказує кошти на потреби України. Артист розкрив, куди спрямовує допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Фінн Вулфгард

Фінн Вулфгард / © Associated Press

Канадійський актор та музикант Фінн Вулфгард, який прославився завдяки ролі Майка Віллера в американському серіалі "Дивні дива" від Netflix, зізнався, як допомагає Україні.

22-річний артист не стоїть осторонь політики. Наразі для нього найважливішими є два питання – права корінних народів на землю та повномасштабна війна України з Росією, яку країна-агресорка розв'язала 24 лютого 2022 року.

Ба більше, Фінн Вулфгард в інтерв'ю Variety зізнається, що не стоїть осторонь, а й діє. Зокрема, щомісяця артист переказує кошти на допомогу Україні. Актор донатить фандрайзинговій платформі United24. Проте Фінн Вулфгард не став розкривати, на які конкретні потреби спрямовує кошти.

Фінн Вулфгард / © Associated Press

Фінн Вулфгард / © Associated Press

Раніше актор не розповідав про це публічно. Видання припустило, що артист хотів уникнути долі свого колеги за серіалом Ноа Шнаппа, який підтримав Ізраїль, але зіштовхнувся з критикою в Мережі.

