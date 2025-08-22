- Дата публікації
Зірка "Дивних див" приголомшила змінами в особистому житті: "Тепер нас троє"
Міллі Боббі Браун з коханим вперше з’явилися на публіці після важливого кроку.
Британська акторка, зірка серіалу «Дивні дива», Міллі Боббі Браун разом із чоловіком Джейком Бон Джові, сином легендарного Джона Бон Джові, вперше стали батьками.
Пара усиновила новонароджену дівчинку й вийшла з нею на прогулянку, про це пише Daily Mail. На Міллі був світшот з написом «Mother» та чохол на телефоні з літерами «RWB», які ймовірно можуть бути ініціалами імені дівчинки.
Про усиновлення подружжя оголосило у своєму Instagram і зазначило, що вони б не хотіли публічності в цьому питанні.
«Цього літа ми зустріли нашу прекрасну донечку через усиновлення. Ми безмежно щасливі розпочати цей новий етап батьківства у спокої та приватності. Тепер нас троє. З любов’ю, Міллі та Джейк», — написали молоді батьки під дописом.
Закохані почали зустрічатися 2021 року, у квітні 2023-го оголосили про заручини, а в травні того ж року таємно одружилися в Італії. Міллі наголосила, що її мамі також було 21, коли вона народила першу дитину, а батькові — 19.
Ще раніше акторка зізнавалася, що мріє про велику сім’ю, адже виросла у багатодітному оточенні. Вона підкреслювала, що не бачить різниці між біологічними дітьми та названими.
«Мій дім наповнений любов’ю, двері завжди відчинені, і ми хочемо, щоб усі почувалися бажаними», — говорила знаменитість.
