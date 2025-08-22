ТСН у соціальних мережах

Зірка "Дивних див" приголомшила змінами в особистому житті: "Тепер нас троє"

Міллі Боббі Браун з коханим вперше з’явилися на публіці після важливого кроку.

Злата Ковтун
Міллі Боббі Браун і Джейк Бон Джові

Міллі Боббі Браун і Джейк Бон Джові / © Associated Press

Британська акторка, зірка серіалу «Дивні дива», Міллі Боббі Браун разом із чоловіком Джейком Бон Джові, сином легендарного Джона Бон Джові, вперше стали батьками.

Пара усиновила новонароджену дівчинку й вийшла з нею на прогулянку, про це пише Daily Mail. На Міллі був світшот з написом «Mother» та чохол на телефоні з літерами «RWB», які ймовірно можуть бути ініціалами імені дівчинки.

Про усиновлення подружжя оголосило у своєму Instagram і зазначило, що вони б не хотіли публічності в цьому питанні.

«Цього літа ми зустріли нашу прекрасну донечку через усиновлення. Ми безмежно щасливі розпочати цей новий етап батьківства у спокої та приватності. Тепер нас троє. З любов’ю, Міллі та Джейк», — написали молоді батьки під дописом.

Допис Міллі Боббі Браун

Допис Міллі Боббі Браун

Закохані почали зустрічатися 2021 року, у квітні 2023-го оголосили про заручини, а в травні того ж року таємно одружилися в Італії. Міллі наголосила, що її мамі також було 21, коли вона народила першу дитину, а батькові — 19.

Ще раніше акторка зізнавалася, що мріє про велику сім’ю, адже виросла у багатодітному оточенні. Вона підкреслювала, що не бачить різниці між біологічними дітьми та названими.

«Мій дім наповнений любов’ю, двері завжди відчинені, і ми хочемо, щоб усі почувалися бажаними», — говорила знаменитість.

Нагадаємо, Тімур та Інна Мірошниченко теж усиновили діток — хлопчика і дівчинку. Нещодавно їхньому названому сину виповнилося чотири роки. Інна Мірошниченко показала, як він змінився.

