Зірка «Дизель шоу» Булітко відмовилася від блонду та показала, як вдруге кардинально змінила імідж

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

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Українська акторка Вікторія Булітко після нещодавнього експерименту із зачіскою та ефектного нового образу білявки знову змінила колір волосся.

Зірка поділилася змінами у зовнішності з шанувальниками в Instagram. Нещодавно артистка здивувала перевтіленням у полуничний блонд після того, як відмовилася від нарощеного волосся. Втім, новий образ протримався недовго. Уже за два тижні Булітко вирішила повернутися до звичного стилю. За словами акторки, зміна іміджу стала для неї цікавим досвідом, але зрештою вона зрозуміла, який колір найбільше відповідає її характеру.

«Два тижні я була блондинкою. Це був цікавий експеримент — легкість, новий образ, інші відчуття. Але… серце все одно тягнулося до мого руденького і такого рідного кольору», — поділилася знаменитість.

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Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Артистка зізнається, що саме рудий відтінок асоціюється в неї з внутрішньою енергією та сценічним темпераментом. Тому рішення повернутися до звичного кольору було для неї цілком природним.

«Він — про мене, про характер, про вогонь усередині і вогонь на сцені. Тож я повернулася у свій рудий, і відчуваю себе знову на своєму місці. Експерименти — це класно, але іноді найкраще бути собою», — підсумувала Булітко.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Булітко показала, який вигляд мала у шкільні роки.

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