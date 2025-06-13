Зірка "Дизель шоу" Глущенко після звільнення розкрила реакцію колективу: "Імпульсивно сприйняв"

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Українська акторка та зірка гумористичного проєкту "Дизель шоу" Яна Глущенко поділилася подробицями свого звільнення з команди після 10 років роботи.

За словами зірки, частина артистів її підтримали. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Яна назвала одразу декілька імен, які сприйняли все з порозумінням. Водночас були й ті, хто емоційно зреагував на новину, однак Глущенко вважає, що образ на неї ніхто не тримає, адже вона покинула колектив мирно.

"Мене підтримали Віка Булітко, Юлія Мотрук, Діма Танкович, Сашка Бережок якийсь жарт написав. А дехто дуже імпульсивно сприйняв цю інформацію. Але я думаю, що у них немає на мене жодної образи, тому що ми нормально розійшлися. Це такий мій крок", - поділилася артистка.

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Яна Глущенко під час знімань "Дизель шоу" / © instagram.com/yamo4ka

Яна додала, що продовжує підтримувати зв’язок з деякими друзями з колективу. І навіть попри своє звільнення, говорить, що вважає колишню команду дуже стійкою, яка пройшла через багато глобальних змін.

"Я хочу з усіма спілкуватися далі. У мене нещодавно Юлія Мотрук була в гостях. З Вікусею ми зідзвонюємося. Хлопці самі по собі. Це хлопці. Дівчата то дівчата. У нас там свої розмови і згадки. Але ці 10 років були крутими. Було різне. Звісно, найстрашніше – це аварія наша. І ми пережили аварію, ковід, повномасштабне вторгнення, і все пережили, і я вважаю, що ось ця команда – великі молодці", - підкреслила Глущенко.

Акторка також поділилася, що рішення залишити шоу визріло не одразу, а стало наслідком емоційного вигорання. За її словами, з часом вона зрозуміла, що більше не отримує задоволення від процесу, і робота перетворилася на рутину.

"Мені здається, що все рівно би пішла, тому що є таке людське вигорання, коли ти вже приходиш не кайфувати і творити, а приходиш працювати. У мене так сталося та я подумала, що треба, мабуть, вже час", - пояснила зірка.

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Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко припустила, хто міг зіпсувати її шлюб з чоловіком і призвести до кризи.