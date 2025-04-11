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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гламур
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Зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко покинула гумористичний проєкт і зробила заяву: "Я йду"

Артистка прокоментувала таке рішення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Глущенко

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка Яна Глущенко повідомила про новий етап у кар'єрі.

У своєму фотоблогу зірка зробила неочікувану заяву. Яна написала, що покидає гумористичне шоу, в якому працювала тривалий час. Вона не стала розкривати подробиці завершення її співпраці з "Дизель Шоу", але зазначила, що вона починає новий шлях із вдячністю своєму минулому.

"Я йду з "Дизель Шоу". Це був важкий, але дуже важливий крок. У серці цілий всесвіт спогадів, сміху, сліз, справжньої дружби і сцени, яка стала рідною. Я безмежно вдячна кожному актору, кожному глядачу, кожному, хто був частиною цієї великої історії. Я вас дуже люблю", — написала зірка.

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Глущенко натякнула, що розпочне новий вектор своєї кар'єри. Проте поки що деталі не розголошує. Водночас зірка заспокоює фанів, що не покине акторської кар'єри, а навпаки готова до нових викликів на цьому шляху.

"Але душа прагне нового. Нових ролей, нових відчуттів, нових викликів. Я не прощаюсь — я просто відкриваю нову сторінку", — додала акторка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ніна Набока здивувала бажанням піти на війну. Акторка хотіла проміняти акторство на іншу професію у війську.

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