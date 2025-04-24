Зірка "Дизель Шоу" прокоментував рішення Яни Глущенко піти з проєкту: "Це був шок для нас"

Євген Гашенко і Яна Глущенко

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Зірка гумористичного проєкту "Дизель Шоу", ведучий та актор Євген Гашенко прокоментував відхід з команди акторки Яни Глущенко.

Знаменитість в коментарі журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій говорить, що для учасників шоу ця новина стала справжньою несподіванкою, яка дійсно шокувала їх. Зокрема, про те, що Яна Глущенко покидає проєкт, Гашенко дізнався з її допису в Instagram. За його словами, раніше акторка не ділилася подібними планами, а якщо щось і говорила про відхід, то це сприймали за жарт.

"Це був шок! Це було несподівано для нас так само, як і для вас! Можливо, хтось знав інсайд, але ми це вже дізналися по-факту (через допис в Instagram – прим. ред.). Вона не казала про це, але натяки трішки були: "А, може, я хочу?!". Ми думали, що це, може, жарт, а потім зрозуміли, що це не жарт", - говорить актор.

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Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Євген Гашенко також висловився про заміну Яни Глущенко. Чи буде тепер у складі команди нова акторка – знаменитість поки не може розповідати, але обіцяє, що це буде сюрприз для глядачів. Що ж стосується Глущенко, то за словами Гашенка, вона вже не повернеться. До речі, актор додав, що після її відходу вони залишилися в чудових стосунках і продовжують приятелювати.

"Це буде сюрприз. Чи є нова акторка – мені не можна про це говорити. Я думаю, що Яни вже точно не буде. Але ми дружимо (з Яною – прим. ред.)", - додав актор.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко розкрила, чим займатиметься після відходу з проєкту. Акторка поділилася своїми творчими планами.