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Зірка "Дизель Шоу" прокоментував рішення Яни Глущенко піти з проєкту: "Це був шок для нас"
У "Дизель Шоу" вперше дали коментар про відхід Глущенко. Учасник проєкту розповів редакції ТСН.ua про їхню реакцію на рішення акторки.
Зірка гумористичного проєкту "Дизель Шоу", ведучий та актор Євген Гашенко прокоментував відхід з команди акторки Яни Глущенко.
Знаменитість в коментарі журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій говорить, що для учасників шоу ця новина стала справжньою несподіванкою, яка дійсно шокувала їх. Зокрема, про те, що Яна Глущенко покидає проєкт, Гашенко дізнався з її допису в Instagram. За його словами, раніше акторка не ділилася подібними планами, а якщо щось і говорила про відхід, то це сприймали за жарт.
"Це був шок! Це було несподівано для нас так само, як і для вас! Можливо, хтось знав інсайд, але ми це вже дізналися по-факту (через допис в Instagram – прим. ред.). Вона не казала про це, але натяки трішки були: "А, може, я хочу?!". Ми думали, що це, може, жарт, а потім зрозуміли, що це не жарт", - говорить актор.
Євген Гашенко також висловився про заміну Яни Глущенко. Чи буде тепер у складі команди нова акторка – знаменитість поки не може розповідати, але обіцяє, що це буде сюрприз для глядачів. Що ж стосується Глущенко, то за словами Гашенка, вона вже не повернеться. До речі, актор додав, що після її відходу вони залишилися в чудових стосунках і продовжують приятелювати.
"Це буде сюрприз. Чи є нова акторка – мені не можна про це говорити. Я думаю, що Яни вже точно не буде. Але ми дружимо (з Яною – прим. ред.)", - додав актор.
Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко розкрила, чим займатиметься після відходу з проєкту. Акторка поділилася своїми творчими планами.