Зірка "Дизель Шоу" розкрив деталі смерті Поплавської в ДТП і чому команда не може допомогти її сім'ї

Євген Гашенко, Марина Поплавська

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Зірка "Дизель Шоу", ведучий та актор Євген Гашенко, який раніше заявляв про бронь від мобілізації, розповів подробиці смерті Марини Поплавської в трагічній ДТП, яка трапилася близько шести років тому на Житомирській трасі.

За словами Гашенка, за добу до трагічного інциденту водій автобуса, в якому перебували актори, був попереджений про нічний переїзд, тож мав достатньо часу для відпочинку. Проте поставився до цього, на думку зірки, безвідповідально. Тож, на жаль, у результаті цього загинула Марина.

"Водій був попереджений за добу у Луцьку ввечері, що після Львова ми їдемо додому. Він міг виспатися у Луцьку. У Львові у нас було два концерти й він теж міг виспатися, бо він знав, що ми їдемо в ніч. Він сидів і щось розповідав, хоча мав щонайменше чотири години перед поїздкою. До того ж у нього мав бути напарник, який його заміняє. Але він не хотів. Це його жадібність чи, може, подумав, що він зможе. І в найважчий час, на світанку, він просто втратив пильність", — розповів Євген в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Євген Гашенко

Артист також згадав болісний період судових слухань, де, за його словами, намагалися зняти провину з водія, перекладаючи відповідальність на самих артистів. Гашенко припускає, що винуватець через роки після трагедії продовжує працювати за кермом. Проте точної долі винного не знає.

"Був суд з різними версіями, що винуваті актори… І я так розумію, що на цьому будувався його захист. Йому нібито умовно й як такого покарання він уникнув. Але минув час і я думаю, він працює. Бо там підключилися далекобійники та якісь асоціації. Його намагалися "відбілити", — приголомшив Євген.

Марина Поплавська / © instagram.com/poplavskaya.m

До слова, після важкої втрати Марини Поплавської команда "Дизель шоу" намагалася встановити належний зв'язок з її сестрою та навіть пропонували їй купівлю квартир для племінниць загиблої. Утім, їхня матір уникає будь-якого спілкування з продюсерами.

"Вона досі звинувачує нас у цьому. Наскільки я знаю, Марина їй (сестрі – прим. ред.) та племінницям дуже допомагала після того, як не стало батьків. Коли ми запропонували допомогти, то вона сказала: "Мені нічого від вас не треба. Це ви її вбили й винні". Тоді було рішення організувати фонд і з кожного концерту ми відраховували туди частку Марини. На ці гроші купили племінницям квартири. І напряму без згоди (сестри – прим. ред.) купили їм квартири. Ми знали, що Мариночка завжди за них переживала", — додав Гашенко.

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Після інтерв'ю Аліна Доротюк з'ясувала, що інформація була дещо недостовірною. У коментарі продюсерів "Дизель Студіо" йдеться про те, що намір допомогти племінницям дійсно існував, однак реалізувати його не вдалося через юридичні та сімейні перешкоди з боку сестри Марини.

Заява "Дизель Студіо" / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Євген Гашенко прокоментував рішення Яни Глущенко піти з проєкту "Дизель шоу".