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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
6324
Час на прочитання
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Зірка "Дизель Шоу" розкрив деталі смерті Поплавської в ДТП і чому команда не може допомогти її сім'ї

Євген Гашенко розповів, що зараз з винуватцем трагедії та як можна було насправді завадити ДТП.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Євген Гашенко, Марина Поплавська

Євген Гашенко, Марина Поплавська

Зірка "Дизель Шоу", ведучий та актор Євген Гашенко, який раніше заявляв про бронь від мобілізації, розповів подробиці смерті Марини Поплавської в трагічній ДТП, яка трапилася близько шести років тому на Житомирській трасі.

За словами Гашенка, за добу до трагічного інциденту водій автобуса, в якому перебували актори, був попереджений про нічний переїзд, тож мав достатньо часу для відпочинку. Проте поставився до цього, на думку зірки, безвідповідально. Тож, на жаль, у результаті цього загинула Марина.

"Водій був попереджений за добу у Луцьку ввечері, що після Львова ми їдемо додому. Він міг виспатися у Луцьку. У Львові у нас було два концерти й він теж міг виспатися, бо він знав, що ми їдемо в ніч. Він сидів і щось розповідав, хоча мав щонайменше чотири години перед поїздкою. До того ж у нього мав бути напарник, який його заміняє. Але він не хотів. Це його жадібність чи, може, подумав, що він зможе. І в найважчий час, на світанку, він просто втратив пильність", — розповів Євген в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Євген Гашенко

Євген Гашенко

Артист також згадав болісний період судових слухань, де, за його словами, намагалися зняти провину з водія, перекладаючи відповідальність на самих артистів. Гашенко припускає, що винуватець через роки після трагедії продовжує працювати за кермом. Проте точної долі винного не знає.

"Був суд з різними версіями, що винуваті актори… І я так розумію, що на цьому будувався його захист. Йому нібито умовно й як такого покарання він уникнув. Але минув час і я думаю, він працює. Бо там підключилися далекобійники та якісь асоціації. Його намагалися "відбілити", — приголомшив Євген.

Марина Поплавська / © instagram.com/poplavskaya.m

Марина Поплавська / © instagram.com/poplavskaya.m

До слова, після важкої втрати Марини Поплавської команда "Дизель шоу" намагалася встановити належний зв'язок з її сестрою та навіть пропонували їй купівлю квартир для племінниць загиблої. Утім, їхня матір уникає будь-якого спілкування з продюсерами.

"Вона досі звинувачує нас у цьому. Наскільки я знаю, Марина їй (сестрі – прим. ред.) та племінницям дуже допомагала після того, як не стало батьків. Коли ми запропонували допомогти, то вона сказала: "Мені нічого від вас не треба. Це ви її вбили й винні". Тоді було рішення організувати фонд і з кожного концерту ми відраховували туди частку Марини. На ці гроші купили племінницям квартири. І напряму без згоди (сестри – прим. ред.) купили їм квартири. Ми знали, що Мариночка завжди за них переживала", — додав Гашенко.

Після інтерв'ю Аліна Доротюк з'ясувала, що інформація була дещо недостовірною. У коментарі продюсерів "Дизель Студіо" йдеться про те, що намір допомогти племінницям дійсно існував, однак реалізувати його не вдалося через юридичні та сімейні перешкоди з боку сестри Марини.

Заява "Дизель Студіо" / © скриншот з відео

Заява "Дизель Студіо" / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Євген Гашенко прокоментував рішення Яни Глущенко піти з проєкту "Дизель шоу".

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Дата публікації
Кількість переглядів
6324
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