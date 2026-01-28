Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко зробила пластичну операцію і похвалилась результатом

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Реклама

Зірка "Дизель Шоу", комедійна акторка Вікторія Булітко зробила першу в житті пластичну операцію.

Про це знаменитість повідомила в Instagram-stories. Раніше артистка не наважувалась лягти під ніж пластичного хірурга. Та цього разу акторка вирішила дещо змінити в своєму зовнішньому вигляді, а саме в обличчі. Як жартує Вікторія Булітко, вона "трішечки зменшиться".

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

"Я наважилась на свою першу пластичну операцію. Пластична операція – це дуже серйозна річ. До цього питання я підходила скурпульозно, обирала клініку. Сподіваюся, що все буде добре. Я не буду з великими грудьми, я буду не збільшуватися, а зменшуватися трішечки", - говорить знаменитість.

Реклама

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Загалом, Вікторія Булітко позбулась родимки на щоці. Перед цим артистка консультувалась зі спеціалісткою, яка й порадила це зробити саме хірургічно. Загалом, операція минула успішно. Вікторія Булітко вже показала перші результати. Проте лише через місяць артистка зможе продемонструвати, який тепер вигляд має. Саме стільки часу треба, аби рана загоїлась.

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

"Розповідаю, з чого все почалося. Мене турбувала родимка на спині. Спеціалістка подивилась, ми все зробили. А я кажу, що мене хвилює родимка (на щоці), бо вона росте. Вона каже, що ми будемо її видаляти не косметологічно, а хірургічно", - підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Женя Кот переніс операцію. Хореограф розкрив, що саме йому видаляли хірургічно.