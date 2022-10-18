Зірка фільмів про Джеймса Бонда Денієл Крейґ отримав почесну нагороду від принцеси Анни

Зірка кіно, відомий за роллю агента "007" у серії фільмів про Джеймса Бонда, Денієл Крейґ отримав почесну нагороду із рук принцеси Анни.

Британського актора нагородили Орденом Святого Михайла та Святого Георгія за його видатний внесок в розвиток кіно та театру. Світлини з урочистої церемонії з'явилися на офіційній сторінці королівської родини.

Зазначимо, що ту саму нагороду отримав і кіногерой Крейґа, Джеймс Бонд, у серії романів Яна Флемінга.

Нагадаємо, що Крейґ знімався у фільмах про шпигуна з 2006 року. На рахунку актора п'ять кінострічок, де він виконав роль легендарного агента "007". Останній фільм за участю Крейґа вийшов 2021 року під назвою "Не час вмирати". Також Денієлу Крейґу присвоїли звання командера Королівського ВМФ Великої Британії.

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