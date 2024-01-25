Зірка "Емілі в Парижі" Ешлі Парк на кріслі колісному показалася з бойфрендом

Акторка поділилася романтичними фото з різницею у рік.

Американська акторка Ешлі Парк замилувала світлинами зі своїм хлопцем, французьким актором Полом Форманом.

На своїй сторінці в Instagram Парк поділилася двома романтичними світлинами. На першій вона ніжно обіймає та цілує коханого.

Ешлі Парк з хлопцем. Фото: Іnstagram Ешлі Парк

А ось друге фото неабияк спантеличило шанувальників. На зображенні Ешлі сидить у кріслі колісному, яке підштовхує її хлопець. Також помітно, що на нозі зірки стоїть спеціальна система, яка фіксує кінцівку в одному положенні. Також фани розгледіли дату знімка – січень 2023 рік. Тому вони дійшли висновку, що світлина була зроблена тоді, коли Ешлі зламала ногу в Дубаї внаслідок необачності на підборах.

Ешлі Парк з хлопцем. Фото: Іnstagram Ешлі Парк

Втім, з підпису кадрів стає зрозуміло, що Ешлі таким чином показала, що за рік їхні стосунки пройшли чимало випробувань.

"Сьогодні й рік тому. Щорічний січневий героїзм", - пожартувала зірка.

Шанувальники зробили парочці безліч компліментів і побажали наступного разу обійтися без "січневого героїзму".

До слова, нещодавно Ешлі Парк опинилася в реанімації внаслідок сепсису й розповіла подробиці. Поруч з нею у палаті завжди був хлопець, який опікувався нею.

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