Зірка "Емілі в Парижі" Ешлі Парк потрапила до реанімації в Таїланді й назвала причину

Американська акторка Ешлі Парк потрапила до реанімації під час свого відпочинку в Таїланді.

32-річна знаменитість у своєму Instagram повідомила, що протягом декількох тижнів вона перебувала у реанімації у важкому стані через сепсис. Втім, наразі Ешлі почувається набагато краще, тому вирішила розповісти про хворобу.

Ешлі Парк опинилася у реанімації. Фото: Іnstagram Ешлі Парк

"У той час, як я сиджу тут, відновлюючись після перших кількох тижнів 2024 року, єдине слово, яке я можу сказати, це вдячність. Перебуваючи у відпустці у грудні перед Новим роком, у мене виявили тонзиліт, який переріс у критичний септичний шок, який заразив і вразив кілька моїх органів. Я вдячна, що моє здоров'я покращилося, незважаючи на невтішні прогнози", - розповіла Парк.

Поруч з нею у палаті завжди був хлопець, французький актор Пол Форман. Акторка замилувала кадрами, як він робив їй зачіску.

Ешлі Парк опинилася у реанімації. Фото: Іnstagram Ешлі Парк

Ешлі Парк опинилася у реанімації. Фото: Іnstagram Ешлі Парк

Своєю чергою у коментарях шанувальники побажали акторці якнайшвидшого одужання. До теплих слів підтримки долучилася також подруга Ешлі, акторка Лілі Коллінз, яка грала головну героїню в серіалі "Емілі в Парижі".

"Я ледве можу дивитися на ці фото без сліз. Я люблю тебе і завжди вдячна за те, що ти є. І вдячна Полу за його неймовірно велике серце, і за те, що він був поруч на кожному кроці. Я не можу дочекатися, коли вже можна буде обійняти вас обох", - написала у коментарях колега.

Нагадаємо, у грудні до реанімації через сепсис потрапила українська 29-річна акторка Катерина Тишкевич. На щастя, її також вдалося врятувати. І нещодавно вона шокувала відповіддю, чому не буде судитися з лікарнею, після якої у неї був сепсис.

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